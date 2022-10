Solo tre ingredienti per un dolce buonissimo: ti farà venire l’acquolina in bocca

Solo tre ingredienti per preparare un dolce buonissimo: vedrai che risultato, ti farà venire l’acquolina in bocca

La cucina è un’arte e chi ha questa passione riesce a creare dei capolavori. Che sia un primo piatto, un secondo o un dolce, per farli bene occorre l’amore e bisogna seguire le istruzioni senza sbagliare. Sono molte le ricette che possono essere fatte con pochi e semplici ingredienti e anche il tempo di preparazione non sempre è lungo.

Chi non hai mai cucinato almeno una volta sicuramente si troverà in difficoltà ma dopo aver capito come fare, qualcosa fuori esce sempre. Può essere un uovo o anche una pasta con il tonno, tipica degli studenti fuorisede, o con il pomodoro, non è così impossibile. Il dolce solitamente è la parte che conclude un pranzo o una cena, piace quasi a tutti e molti non ne riescono proprio a fare a meno.

Se ne possono creare tantissimi, con la nutella, con il cioccolato, con la marmellata o con gustosissime creme. Volete un dolce che sia semplice e facile da preparare? Ma soprattutto che possa essere realizzato con pochi ingredienti? Vi consigliamo di seguire questa ricetta: vedrete il risultato, da far venire l’acquolina in bocca!

Solo tre ingredienti per un dolce gustosissimo: vedrai che risultato, avrà l’acquolina in bocca

Il dolce è uno dei piatti preferiti da tutti o quasi. C’è chi invece preferisce il salato, dipende sempre dal gusto personale. Oggi vogliamo lasciarvi una ricetta facile e veloce di un dolce che può essere preparato soltanto con tre ingredienti. E’ utile soprattutto per chi non ha tempo e chi in casa non ha tanti ingredienti e vorrebbe poter fare una torta buona in poco.

Prima di ogni cosa vi sveliamo gli ingredienti e le dosi che andrete ad utilizzare:

circa 5 uova medie, che dovrebbero raggiungere i 245 gr;

450 gr di cioccolato fondente al 55%;

220gr di burro

Per decorare potete usare la panna fresca liquida, circa 150 gr e qualche frutta a piacere.

Prima cosa da fare è tritare il cioccolato con il coltello in modo molto sottile e in seguito farlo sciogliere in una pentola a bagnomaria. Tagliate il burro a pezzetti e aggiungetelo dentro. Per far sì che non rimangano grumi e che il cioccolato si sciogli, mescolate il composto con una spatola. Quando è pronto toglietelo dal fuoco e lasciatelo raffreddare per 5 minuti. Da parte prendete le uova, apritele in una ciotola e con le fruste elettriche montatele fino ad ottenere un miscuglio spumoso. Aggiungete il cioccolato e mescolate bene in modo da amalgamare il tutto. Poi prendete una tortiera di circa 20 cm, tagliate la carta da forno in modo che prenda la forma della tortiera dove andrete a rimporre dentro il composto. Prima ancora mettete il burro spalmato nel recipiente e mettete la carta sopra in modo che aderisca; in seguito aggiungete il composto.

Ora ponete la tortiera sulla leccarda da forno e versate dentro dell’acqua fino a coprire metà dello stampo. Riscaldate il forno a modalità statica a 210 gradi, ponete per circa 5 minuti la leccarda con la tortiera dentro. Poi coprite con carta stagnola e fate cuocere ancora per 15 minuti. Dopo il termine di riferimento lo togliete dal forno e lasciate raffreddare a temperatura ambiente per un paio di ore e successivamente un’ora in frigo. Dopo averla fatta raffreddare potete decorarla con panna montata e frutta. Il vostro dolce è pronto per essere gustato!