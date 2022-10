Alta e soffice fuori e tenera e umida dentro: è questa la torta di mele più buona del mondo. Scopri subito come prepararla.

La torta di mele è senza dubbi uno dei dolci più amati di sempre. Golosa e allo stesso tempo genuina è un dessert in grado di conquistare praticamente tutti, sia grandi che piccini!

Non importa che sia fatta in casa o in pasticceria perché è sempre buonissima. Quest’oggi, in particolare, ne prepareremo una eccezionale alta e soffice fuori e tenera e umida dentro. Insomma, un vero capolavoro di gusto! Se sei curioso di saperne subito di più continua a leggere il nostro articolo, allacciati il grembiule e mettiti al lavoro.

La torta di mele più buona del mondo

Perfetta da gustare a colazione, a merenda oppure a fine pasto, la torta di mele è uno dei dessert più buoni del mondo. Quest’oggi, in particolare, ne andremo a realizzare una alta e soffice all’esterno e tenera e umida all’interno. Ma ora basta perdere altro tempo prezioso e cominciamo! Prima, però, di scoprire la ricetta passo dopo passo andiamo a dare un’occhiata alla lista completa degli ingredienti. Ecco che cosa ti servirà per farla:

150 grammi di farina 0;

100 grammi di amido di mais;

200 grammi di panna fresca liquida;

180 grammi di zucchero;

3 uova;

3 mele;

80 grammi di burro;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

1 bustina di vanillina;

scorza di limone;

zucchero a velo.

Preparazione

Preparare la torta di mele più buona del mondo è davvero semplicissimo. Ad ogni modo, il segreto per farla alta e soffice fuori e tenera e umida dentro è quello di aggiungere all’impasto la panna fresca liquida. Ma facciamo subito un passo indietro e vediamo come procedere esattamente.

Innanzitutto, apri le uova in una ciotola abbastanza capiente e montale con le fruste elettriche insieme allo zucchero. Quando avrai ottenuto un composto chiaro e spumoso, aggiungi il burro fuso, la vanillina, la farina, l’amido, il lievito per dolci e della scorza di limone grattugiata. Continua a montare finché l’impasto non sarà bello liscio ed omogeneo e, a questo punto, versalo in uno stampo circolare precedentemente imburrato ed infarinato.

Non ti resterà, quindi, che sbucciare le mele e tagliarle a spicchi per poi disporle a raggera sulla superficie della torta. Inforna, infine, a 180 gradi per circa 45 minuti e, trascorso il tempo necessario, fai la prova dello stuzzicadenti. Se questo esce leggermente umido al centro allora significa che la tua torta di mele è finalmente pronta. Tirala, dunque, fuori dal forno, lasciala raffreddare e cospargila con abbondante zucchero a velo. Semplicemente irresistibile!

Il consiglio extra: per realizzare una torta di mele alta e soffice fuori e tenera e umida dentro puoi anche sostituire la panna fresca liquida con lo yogurt bianco. Il risultato sarà comunque eccezionale. Provare per credere!