La tua manicure è un disastro? Probabilmente è colpa di questo errore molto comune; le lo fai anche tu dovresti smettere.

Non hai tempo o modo per andare al centro estetico e vuoi provvedere tu stessa alla tua manicure? Niente paura! Prendersi cura delle proprie mani non è affatto difficile, ma ci sono alcune regola da seguire affinché il risultato finale sia perfetto.

Soprattutto per quanto riguarda lo smalto, uno dei prodotti più utilizzati ed amati in fatto di cosmetica. Quant’è bello valorizzare le nostre unghie con i colori di tendenza? Quest’autunno, poi, le tonalità calde sono un vero must! Ma come fare per applicare lo smalto in modo corretto, senza sbavature e, soprattutto, per far sì che duri a lungo? C’è un segreto che non tutti conoscono ma che vi salverà. Fai questo prima di applicare lo smalto e la tua manicure sarà ‘wow’!

La tua manicure sarà perfetta se non dimentichi questo passaggio: non farlo è sbagliato

C’è chi opta per il gel o il semipermanente per avere le mani ordinate più a lungo, senza il timore che lo smalto possa rovinarsi. Le amanti de classico smalto, però, possono stare tranquille: c’è un modo per far sì che la tua manicure fai da te duri a lungo, proprio come quella realizzata dalle estetiste. Come applicare lo smalto nel modo corretto?

Il segreto è applicare una base per smalto! Proprio così, la base va applicata prima di mettere il normale smalto, per due motivi principali. Il primo, appunto, è quello di fissare il colore in modo più efficace e quindi duraturo; il secondo è quello di salvaguardare il benessere della vostra unghia, proteggendola dai pigmenti colorati. Non solo: molto spesso, questi ‘primer’ sono rafforzanti e, quindi, faranno in modo che le vostre unghie non si spezzino facilmente. Una funzione protettiva, quindi, ma anche utile per far durare la vostra manicure più a lungo!

Come per tutti i prodotti di cosmetica, anche di basi smalto ne esistono a migliaia e, chiaramente, dovrete trovare quella che fa al caso vostro e che è più adatta alle vostre unghie. Se scegliete la procedura dello smalto semipermanente, la base coat dovrà essere specifica per questo trattamento e non quella che utilizziamo per smalto colorato classico. Sappiamo che scegliere la base non è ‘divertente’ come scegliere il colore, ma si tratta di un passaggio davvero fondamentale per la buona riuscita della tua manicure e per la salute delle unghie: non devi saltarlo!

Cosa fare se non abbiamo una base a portata di mano ma applicare lo smalto? In casi estremi potete ricorrere al caro smalto lucido trasparente, che può fungere da base e, quindi, permettere che la manicure duri più a lungo.