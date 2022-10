Make up per il primo appuntamento: i passaggi da seguire per essere più che soddisfatte.

Il make up è spesso sentito per molte persone come una sicurezza. Infatti tantissime non escono di casa senza un filo di fondotinta o di cipria e così via. Non vuol dire non essere se stessi ma dà un senso di certezza che ti fa anche star bene. Non bisogna comunque esagerare perchè può succedere che un trucco eccessivo non i stia poi bene. Anche un po’ di colore, con uno strato sottile di fondotinta, un tocco di mascara e un po’ di rossetto chiaro può fare la differenza.

Ci trucchiamo soprattutto se dobbiamo uscire e se abbiamo un appuntamento il tempo non è mai abbastanza. Se questo è poi il primo, spesso iniziamo a prepararci ore prima. Dobbiamo scegliere i vestiti e il look da indossare, le scarpe adatte, il trucco giusto e l’acconciatura per sentirci bene. Sicuramente occupiamo più tempo per truccarci. Stiamo davanti allo specchio a capire quali cosmetici usare per non apparire con un make up troppo accentuato.

I trucchi da fare sono moltissimi. Vi consigliamo un make up adatto proprio per il primo appuntamento, semplice e che dia al viso un effetto naturale.

Make up per il primo appuntamento: segui questi passaggi e il tuo trucco avrà un effetto naturale

Quando dobbiamo vedere una persona per la prima volta, il cosiddetto primo appuntamento, perdiamo molte ore per prepararci. Tra le varie operazioni che facciamo c’è il trucco, a questa fase dedichiamo tanto tempo. Dobbiamo scegliere i colori adatti, come farlo per farlo venire più naturale possibile e avere un risultato che ci piaccia.

Ecco perchè vogliamo darvi alcuni consigli su come truccarvi al primo appuntamento. Per un make up semplice seguite questi passaggi. Prima cosa dovete prendere il fondotinta e stenderlo con una spugnetta adatta sul viso. Cercate di metterlo in modo omogeneo e non lasciare spazi non uniformi. Poi usate il correttore per le occhiaie e fissate tutto con la cipria. Non esagerate, prendetene poco. Per quanto riguarda gli occhi invece potete usare un colore chiaro sul marrone.

Metterlo con un pennello adatto sulla palpebra e sul lato esterno per creare una sfumatura diversa, prendere un ombretto sempre marrone ma più scuro in modo da fare un contrasto. Potete anche usare un altro colore, sempre chiaro e fare la stessa operazione, potete anche basarvi sulla tinta del vostro occhio. Poi si passa all’eyeliner. Se non lo avete usate la matita nera. Cercare di fare una linea solo sulla metà dell’occhio, iniziando dal centro in modo sottile che cresce verso la parte finale. Infine il mascara e il rossetto. Il colore può essere sul rosa o anche marrone-arancio, se non volete esagerare. Potete per ultimo mettere il blush. Vedrete che il risultato sarà un trucco semplice ma ben fatto.