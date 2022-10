Metti una pallina di carta stagnola in lavastoviglie: ti aiuterà a risolvere un bel problema

Metti una pallina di carta stagnola in lavastoviglie: questo semplice gesto ti aiuterà a risolvere un bel problema. Guarda un po’ qua.

La lavastoviglie è sicuramente uno dei nostri maggiori alleati nella vita di tutti i giorni quando facciamo le faccende domestiche.

Questo elettrodomestico, infatti, è in grado di farci risparmiare fatica e tempo che altrimenti avremmo dovuto dedicare al lavaggio a mano dei piatti. Ad ogni modo, forse nessuno te l’avrà mai detto prima d’ora, ma per ottimizzare al massimo l’utilizzo di questo utilissimo elettrodomestico è possibile ricorrere ad una serie di semplici, ma efficaci trucchetti. A tal proposito, hai mai provato a metterci dentro una pallina di carta stagnola? Il risultato finale è a dir poco favoloso. Con questo rimedio, infatti, puoi risolvere un problema tanto comune quanto fastidioso. Hai già capito di che cosa si tratta? Scopriamolo subito.

Alcuni utili trucchetti

Prima di svelarti a che cosa serve mettere una pallina di carta stagnola in lavastoviglie, andiamo a scoprire qualche utile trucchetto che potrà ottimizzare al massimo l’utilizzo di questo elettrodomestico eccezionale.

Per esempio, ti hanno mai detto di provare a metterci dentro mezzo limone prima di far partire il lavaggio? Ebbene, questo semplice gesto ti aiuterà non soltanto ad igienizzare a fondo la lavastoviglie stessa, ma anche ad eliminare il cattivo odore che tende a formarsi.

Un altro astuto stratagemma è, inoltre, quello di riporre negli scomparti delle tazzine con dentro del sale grosso. Così facendo, i bicchiere torneranno belli lucenti e brillanti senza nemmeno dover usare il brillantante.

Metti una pallina di carta stagnola in lavastoviglie

Dopo avere scoperto due utili trucchetti per lavare piatti, pentole e bicchieri in lavastoviglie e farli tornare come nuovi, vediamo ora a che cosa serve mettere all’interno dell’elettrodomestico una pallina di carta stagnola. Segui alla lettera queste semplici indicazioni ed in men che non si dica potrai risolvere un problema davvero fastidiosissimo.

Se, quindi, sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo allora significa che anche tu da un po’ di tempo a questa parte ti sei accorto che la lavastoviglie non pulisce più bene come prima. Ebbene, quello che devi fare è staccare un pezzo di alluminio, appallottolarlo su se stesso e mettere la pallina ottenuta all’interno del cestello delle posate. In questo modo, potrai lucidare forchette e coltelli alla perfezione senza utilizzare prodotti specifici. Facile, non è vero?

In pratica, questo rimedio casalingo sfrutta una reazione ben precisa, vale a dire l’elettrolisi che si innesca nel momento in cui la carta stagnola entra in contatto con il sale (ricordati quindi di aggiungere anche questo prodotto prima di far partire il lavaggio) e ad alte temperature rimuove l’ossido che si forma sulle posate.