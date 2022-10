Non gettare il sugo troppo salato! Aggiungi questo e vedrai che cambia tutto: pazzesco!

Se getti il sugo troppo salato fai davvero un grande errore: aggiungi questo e vedrai che cambierà tutto, non crederai ai tuoi occhi.

Questo di cui vi andremo a parlare è, senza alcun dubbio, uno degli inconveniente più comuni di chi dedica tempo e passione alla cucina: salare troppo il sugo. Vi è mai capitato? Per quanto salare il pasto che si sta preparando sia un gesto ‘abituale’, non si può fare a meno di notare quanto questa possa rivelarsi un vero disastro. Cosa fate, però, quando vi rendete conto di aver ottenuto un sugo troppo salato? Anche voi siete soliti gettarlo? Da questo momento in poi, non lo fate più: vi insegniamo il trucchetto per rendere nuovamente appetitoso e presentabile il vostro sugo.

Forse non tutti lo immaginano, ma anche per il sugo troppo salato c’è un rimedio. Non solo, quindi, si è trovata la soluzione per tirare fuori i capi dalla lavatrici con dei colori sempre belli accesi e vividi, ma si è stati anche capaci di rimediare ad un’eccessiva salatura del sugo al pomodoro. Cosa occorre fare? Il ‘trucchetto’ da mettere in pratica è davvero semplicissimo, ma vi assicuriamo che vi farà venire fuori un risultato sorprendente. Curiosi di sapere che cosa fare?

Cosa fare col sugo troppo salato? Gettarlo è un grave errore: aggiungi questo

Se prima eravate soliti gettare il sugo troppo salato, da questo momento in poi vi renderete conto che quest’abitudine è sempre stata sbagliata! Al di là del fatto che, coi tempi che corrono, mettere da parte del cibo e metterla nella pattumiera, è un vero e proprio spreco, non possiamo fare a meno di dirvi che c’è un rimedio che renderà nuovamente appetibile e presentabile il vostro sugo.

Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato com’è possibile rendere ancora più cremoso il sugo al pomodoro, aggiungendo un tocco da vero chef, ma adesso siete pronti a scoprire quello che abbiamo appena saputo? Se anche voi avete il ‘terrore’ di mettere del sale nel vostro sugo per il timore che questo esca troppo salato, questo nostro articolo di oggi fa davvero al caso vostro. Sembrerebbe, infatti, che ci sia un semplicissimo e veloce rimedio utile a ristabilire l’equilibrio del sale nel vostro piatto, rendendolo ugualmente appetitoso.

Qualora vi capitasse di salare troppo il sugo, non dovete fare altro che prendere una patata e mettercela dentro. Clamoroso, non trovate? Scopriamo insieme tutti i passaggi:

Prendete una bella patata e sciacquatela sotto l’acqua fredda;

Sbucciatela e nuovamente sciacquatela;

Inserite la vostra patata nel sugo fino a quando non è cotto e servite il vostro piatto.

Un trucco semplicissimo, vero? Grazie all’amido della patata, infatti, l’eccessiva salatura del sugo verrà completamente rimossa e voi potrete assaggiare un gusto piatto al pomodoro.

L’avreste mai detto che la patata fosse la risoluzione al sugo troppo salato? Noi assolutamente no!