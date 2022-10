Non riescono a mettere soldi da parte per le evenienze: i segni zodiacali che spendono a più non posso

Non riescono proprio a mettere i soldi da parte per le evenienze: sono questi i segni zodiacali che spendono a più non posso. Guarda qua!

Ognuno di noi è fatto a modo suo, anche se come abbiamo già visto all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, spesso la natura delle persone è influenzata dagli Astri e, in particolare, dal segno zodiacale.

Quest’oggi, nello specifico, ci andremo a soffermare su quelli che sono i segni zodiacali più spendaccioni di tutti. Alcuni, infatti, non riescono proprio a mettere da parte un po’ di soldi per le evenienze perché hanno davvero le mani bucate. Ecco di chi stiamo parlando.

Chi sono i più parsimoniosi

Prima di scoprire quali sono i segni più spendaccioni dello zodiaco che non riescono proprio a tenere quattro soldi da parte, vediamo al contrario chi sono i più parsimoniosi. Ognuno ovviamente è fatto a modo suo, ma gli Astri ancora una volta possono aiutarci a rivelare la nostra vera natura. Ad ogni modo, fra i più economisti abbiamo la Vergine. I nati sotto questo segno infatti sono estremamente lungimiranti, quindi pensano sempre al futuro e ad eventuali imprevisti. Anche il Capricorno fa sicuramente parte di questa squadra, dato che sono molto cauti ed operosi, oltre che per l’appunto degli ottimi risparmiatori.

Infine, all’interno di questo gruppo citiamo anche l’Acquario che potremmo definire una vera e propria ‘formichina’. Ciò dipende innanzitutto dal fatto che questo segno vuole essere assolutamente indipendente rispetto agli altri, tanto che riesce a tenere da parte considerevoli somme di denaro da spendere soltanto per cose importanti. Fra questi ricordiamo anche i Pesci, che sono dei discreti risparmiatori e sono capaci di spendere i propri soldi anche in maniera molto altruista.

I segni zodiacali che spendono a più non posso

Dopo aver visto chi sono i più parsimoniosi dello zodiaco è finalmente arrivato il momento di vedere quali sono i segni al contrario più spendaccioni.

Secondo uno studio condotto dal portale inglese PsychicWorld, nella classifica dei segni che spendono a più non posso troviamo sul podio l’Ariete. Il 61% degli intervistati di questo segno tendono infatti a fare acquisti compulsivi. Al secondo posto ci sono invece i Bilancia, di cui il 56% degli intervistati ha ammesso di essere spesso in difficoltà nella gestione dei risparmi, poiché sono soliti vivere al di sopra delle proprie possibilità. Al terzo posto troviamo, poi, il Cancro in cui razionalità ed impulsività si alternano repentinamente. Questo li porta, dunque, a fare gesti spesso impulsivi anche quando si parla di soldi.

Ebbene, se anche tu fai parte di questo secondo gruppo di segni faresti meglio a cambiare le tue abitudini. In futuro, infatti, potrebbero verificarsi degli avvenimenti inattesi che potrebbero metterti in seria difficoltà economica. Meglio, quindi, prevenire che curare!