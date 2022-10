Se parli spesso su Whatsapp con la stessa persona non puoi non conoscere questo ‘trucchetto’ incredibile, ti risulterà utilissimo.

Whatsapp ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare. In pochissimi secondi è possibile interagire con un grandissimo numero di persone, attraverso messaggi di testo, vocali o immagini. Ma ammettiamolo: tutti noi abbiamo un contatto ‘preferito’ quando si tratta di questa chat.

Che sia un partner, un caro amico o un collega di lavoro, c’è una persona con cui parliamo praticamente tutti i giorni attraverso l’app dall’iconico logo verde. Ebbene, c’è un trucchetto che ti aiuterà a risparmiare tempo quando vuoi mandare un messaggio proprio al tuo contatto speciale. Una funzione che non tutti conoscono, ma che può rivelarsi strategica anche per chi utilizza quest’app per lavoro. Pronto a scoprire un nuovo segreto di Whatsapp? Sei nel posto giusto!

Whatsapp, un trucco utilissimo per trovare subito la persona con cui parli più spesso

La utilizzi ogni giorno, a qualsiasi ora, per comunicare con amici, parenti, colleghi… Ma sei sicuro di conoscere davvero tutto su Whastapp? Quest’app è davvero magica perché consente di fare tantissime cose che, però, la maggior parte degli utenti non fanno! In molti sono abituati a usufruire soltanto di una piccola percentuale delle utili funzionalità di questa app e, oggi, vogliamo parlarti di una di queste. Si tratta di qualcosa di veramente semplice che, però, può rappresentare un valido aiuto, soprattutto per chi utilizza Whatsapp per ragioni lavorative. Di cosa parliamo?

Di fissare in alto una conversazione Whastapp! Hai presente quando lo fai con un post condiviso su Facebook e, da qualche mese, con i post di Instagram? È possibile fissare in alto anche la tua chat preferita, in modo da trovarla sempre per prima nell’elenco e non perdere tempo a scorrere tra le varie conversazioni. Un metodo utilissimo soprattutto per chi con Whastapp ci lavora e ha bisogno di comunicare spesso con una o più persone. Whatsapp ti dà, infatti, la possibilità di fissare in alto tutte le chat che vuoi, comprese quelle di gruppo. Come fare?

I passi sono pochi e davvero semplici, sia su Iphone che sui dispositivi Android. Nel primo caso, ti basterà fare swipe a destra e cliccare su Fissa, mentre, per Android. non dovrai fare altro che tenere premuto sulla chat che vuoi mettere in evidenza e premere sul simbolo dello spillo, che ti comparirà in alto. In questo modo, la tua (o le tue) chat preferita sarà sempre lì, per prima, a portata di mano, anche se ti scriveranno altre dieci persone! E, soprattutto, anche quando ti arriveranno messaggi ai quali non vorrai subito rispondere: questi resteranno sempre in basso rispetto alle chat che hai messo in evidenza.

E tu, conoscevi questo piccolo trucchetto? Provalo e vedrai che ti cambierà la vita!