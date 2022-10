Quasi nessuno lo sa, ma Whatsapp ti permette di farlo con ogni contatto: incredibile; la funzione che non tutti conoscono e che ti lascerà senza parole.

Tutti noi usiamo Whatsapp, tutti i giorni, per comunicare praticamente con chiunque. Ma non tutti conoscono i segreti che si nascondono dietro questa utilissima applicazione. Le funzioni basilari sono alla portata di tutti, ma esistono tanti piccoli ‘trucchetti‘ che ti permettono di fare cose a cui non hai davvero mai pensato.

Oggi ti parliamo di uno di questi segreti, che ti permette di personalizzare in modo assolutamente originale ogni singolo contatto. Qualcosa che è possibile fare con poche e semplici mosse, sul tuo dispositivo, ma quasi nessuno ne è a conoscenza! Sei curioso di scoprire di cosa si tratta e come funziona? Siamo certi che non perderai tempo e correrai a farlo e, perché no, a dirlo a tutti i tuoi amici. Let’s go!

Whatsapp, il trucchetto che nessuno sa: puoi personalizzare ogni contatto così

Tutti pazzi per Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea che, da qualche anno, ha completamente rivoluzionato il nostro modo di interagire e di comunicare. In pochi secondi è possibile inviare messaggi, che siano di testo o vocali, a una quantità infinita di persone: le care e vecchie telefonate sono state quasi del tutto sostituite da questo nuovo modo di relazionarsi. Ma siete sicuri di conoscere proprio tutto del mondo di Whatsapp? Ad esempio, sapete che è possibile personalizzare ogni contatto con un tocco assolutamente originale… Di cosa parliamo? Delle notifiche personalizzate.

Proprio così, è possibile personalizzare le notifiche che riceviamo da uno specifico contatto, scegliendo suonerie ( tono), vibrazione, comparsa o luce. Vi basterà aprire la chat del contatto che vi interessa, tenere premuto sul nome e cliccare su Notifiche Personalizzate. Una volta spuntata la casella “Usa notifiche personalizzate”, potrai selezionare la suoneria che preferisci per le notifiche ricevute da quella specifica persona, ma non solo. Potrai scegliere se far vibrare o meno il telefono quando quella persona vi scrive o dove far comparire la notifica sulla schermata. La personalizzazione della suoneria vi permetterà di riconoscere immediatamente il mittente del messaggio semplicemente sentendo il suono: non è fantastico?

Non solo, è anche un modo per ‘variare’ il tuo Whatsapp rispetto a quello degli altri, dando un tocco di originalità a quest’app, che ti permetterà di ascoltare diversi suoni a seconda del contatto con cui stai interloquendo. È una funzione davvero semplice da mettere in pratica, ma non molto conosciuta: cosa ne dici di provare?

Se non ti troverai bene, niente paura: potrai semplicemente tornare indietro, disattivando la personalizzazione delle notifiche ed impostando nuovamente lo stesso tono per tutti i tuoi contatti di Whatsapp.