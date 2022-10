Quasi nessuno se ne ricorda ma è fondamentale farlo quando ci si trucca: i rischi sono seri; non commettere più questo errore.

Make up, che passione! C’è chi segue tutorial sul web e chi si diverte a sperimentare usando la propria fantasia, ma quel che è certo è che il mondo dei trucchi è un vero e proprio paradiso per le amanti dell’estetica. La quantità di prodotti per sbizzarrirci ad esaltare i nostri lineamenti del viso è davvero incredibile: dalla matita all’eyeliner, dal correttore ai rossetti, fino all’irrinunciabile mascara. Truccarsi, a volte, è anche una coccola da dedicare a noi stessa, ma cadere in errore è molto facile.

No, non parliamo soltanto di errori ‘estetici’, come quando scegliete un rossetto non adatto alle vostre labbra o il fondotinta meno ideale per il vostro incarnato. Parliamo di un errore che non fa affatto bene alla vostra pelle ma che, purtroppo, commettono in molti. Se lo fate anche voi dovreste smettere e vi spieghiamo il motivo.

Nessuno ci pensa quado ci si trucca, ma è importante: l’errore da evitare per il benessere della vostra pelle

Gli errori make up sono numerosi e molto frequenti. Imparare a truccarsi, però, è diventato molto semplice grazie ai numerosi consigli e tutorial presenti sul web: non scoraggiatevi, potete farcela anche voi. Prima di armarvi di specchietto e pennelli, però, dovete assicurarvi di una cosa. Avete controllato la data di scadenza dei vostri prodotti?

Si, forse nessuno lo immagina, ma anche i trucchi hanno una data di scadenza. Come le creme, anche ombretti, rossetti o mascara vanno utilizzati entro un certo limite di tempo, che viene indicato chiaramente sulle confezioni. Vi è mai capitato di leggere “6 m”, “12 m” e così via sul pacchetto de vostro prodotto? Indica proprio la durata del trucco ( sei mesi, dodici mesi), che partirà ovviamente dal momento in cui è stato aperto ed utilizzato per la prima volta. È il periodo entro il quale è consigliabile utilizzare il prodotto, proprio come avviene con gli alimenti, ma cosa accade se applichiamo trucchi scaduti?

Anche se apparentemente non accade nulla di grave, è un’abitudine assolutamente sbagliata che, a lungo andare, può danneggiare la tua pelle. Soprattutto in caso di pelli sensibili e delicate, un cosmetico scaduto può creare allergie, bollicine, pruriti e irritazioni cutanee. È bene fare una differenza: i trucchi in polvere, in genere, durano di più di quelli in crema e, quindi, utilizzarli anche poco dopo la data di scadenza non è grave. L’importante, però, è che non andiate a recuperare quell’ombretto dimenticato nel beauty da dieci anni!

E voi, conoscevate questo ‘retroscena’ sui vostri trucchi? Non dimenticate di prendervi cura della vostra pelle, prima di ogni altra cosa.