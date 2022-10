Non devi mai usare questi per pulire il tuo pc: è un grave errore, così rischi davvero

Lo usiamo tutti i giorni per lavoro, per svago o per sbrigare questioni burocratiche, ma siete sicuri di pulire il pc in modo corretto?

Con l’entrata della tecnologia nelle nostre vite, abbiamo dovuto imparare cose che fino a vent’anni fa non avrebbero neanche sfiorato la nostra mente. Pc, tablet, smartphone e televisori sempre più sofisticati hanno completamente stravolto la comunicazione globale. Al di là dell’universo sconfinato rappresentato da questa nuova realtà, anche per la pulizia di questi aggeggi ci sono regole da imparare ed errori da evitare.

Voi, per esempio, sapete proprio tutto sulla pulizia di pc e altri dispositivi elettronici? Di certo c’è che essi vanno igienizzati frequentemente visto che ogni giorno vengono toccati da una o più persone attirando quindi polvere e microbi. Trattandosi di strumenti delicati, la prima regola da tenere a mente è quella di usare la massima accortezza nel maneggiarli.

Per quanto riguarda televisori, pc fissi e portatili ed altri dispositivi con schermo LCD, il primo trucco è quello di pulirli quando sono spenti per evitare che la luce dello schermo acceso impedisca di vedere bene le macchie e la polvere. Di solito, nella confezione c’è un panno idoneo a spolverarli in tutte le loro parti, anche quelle in vetro o in plastica. Altrimenti, l’ideale è un panno in microfibra come quelli per la pulizia degli occhiali. L’importante è non esercitare pressione quando si passa il panno per non rischiare di danneggiare i pixel. In presenza di unto o macchie, si possono utilizzare gli spray per gli schermi oppure qualche goccia di acqua distillata.

Se devi pulire il pc, non fare mai questi errori: potresti danneggiarlo seriamente

Spesso, volendo fare le cose perbene si rischia di utilizzare strumenti e prodotti troppo aggressivi per apparecchiature così delicate come il computer, il cellulare, un televisore di ultima generazione. Soprattutto è indispensabile sapere cosa evitare. Ci sono delle regole da ricordare e da seguire attentamente se non si vuole cadere in errore

Importantissimo evitare qualunque contatto dello schermo con qualsiasi liquido perché questo potrebbe introdursi attraverso qualche spiraglio e compromettere il funzionamento del dispositivo. Assolutamente da bandire, i solventi o i saponi per vetri e specchi, l’alcol e l’ammoniaca.

Non usate mai tovaglioli o fazzoletti di carta: è fondamentale che il panno sia morbido perché altrimenti potreste graffiare il display. Via libera quindi a quello in microfibra, sia asciutto che un po’ inumidito con acqua tiepida. Lavatelo ogni volta che terminate di adoperarlo: basta una piccola quantità di sapone o un semplice risciacquo con acqua. Queste regole valgono per tutti i dispositivi elettronici e non solo per il computer: ne garantiranno una durata maggiore della funzionalità.

Seguendo questi piccoli consigli, non ci sarà apparecchiatura tecnologica che vi possa tener testa.