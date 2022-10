Con questo trucchetto, il tuo polpettone non sarà più troppo asciutto: fai così e sarà perfetto

Tra piatti più gettonati del menu domenicale, il polpettone può risultare spesso troppo asciutto: la soluzione che cerchi è qui!

E’ quasi sempre il ‘re’ della tavola della domenica: saporito, sostanzioso e ripieno di cose buonissime, il polpettone mette sempre d’accordo un po’ tutti. Che sia fatto con uova sode e prosciutto cotto, con verdure e formaggio o in qualunque altro modo, la costante è sempre la carne tritata, solitamente di manzo.

E’ un piatto alquanto internazionale, di solito cotto al forno e molto amato in tantissimi Paesi europei e non. Dal Nord Europa al Sud America fino agli Stati Uniti, ogni popolo ha la sua variante ma la sua fama è enorme ovunque. In Italia è spesso accompagnato dalle patate, ma essendo una pietanza dalle mille interpretazioni possibili, lo si può abbinare davvero a diversi contorni.

L’unico difetto del polpettone è che a volte può farci brutti scherzi: la sua facilità di preparazione è ben nota a tutti, eppure c’è una ‘nota dolente’ che lo rende abbastanza difficile da realizzare se non si conosce un certo ‘trucchetto’. Ci avrete fatto caso anche voi: quante volte vi sarà capitato che una volta sfornato risultasse eccessivamente asciutto?

Un vero peccato, perché nonostante la qualità della carne scelta e gli ingredienti preparati con minuziosa cura, questo inconveniente può rovinare tutto il nostro capolavoro. Come fare allora per risolvere una volta per tutte l’atavica faccenda? Con un rimedio molto semplice, che consiste nell’aggiunta di un ingrediente ‘segreto’.

Polpettone troppo asciutto? Problema risolto se usi questo accorgimento

Come per tutti gli altri piatti a base di carne, ciò che fa la differenza è che questa resti succosa nonostante la cottura. Normalmente, è semplice evitare che la carne si secchi facendo attenzione a non fare un errore che è molto più comune di quanto si pensi e che riguarda proprio la fase in cui cuociamo la nostra bistecca.

Quando si tratta del polpettone, invece, il discorso cambia: per valorizzare al massimo il cilindrico pezzo di carne ripieno, bisogna innanzitutto capire dove sbagliamo. Solo così potremo rimediare all’errore le volte successive. Perché, è inutile girarci intorno, se il polpettone si secca, la causa deve essere in qualche errore che commettiamo durante la sua preparazione. Può essere utile, ad esempio, abbassare a 160° la temperatura del forno in cui lo cuociamo; oppure, non limitarci al macinato di manzo e inserire una piccola quantità di macinato di suino che ci garantirà sicuramente più morbidezza.

L’ingrediente segreto da aggiungere è senza dubbio un po’ di latte nel pangrattato, elemento fondamentale in una ricetta del genere. Mettine qualche goccia e il tuo polpettone sarà sicuramente più succoso.

Col trucchetto del latte, siete finalmente pronti a lasciare tutti a bocca aperta col vostro polpettone: in bocca al lupo!