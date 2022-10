Non devi mai fare questo quando cuoci la carne: è uno degli errori peggiori!

Tra gli errori più comuni in cucina, ce n’è uno che riguarda la cottura della carne: sai cosa non dovresti mai fare?

Anche se cucinare ti piace e ai fornelli te la cavi discretamente, è probabile che anche tu commetta qualche errore. D’altronde, anche nella preparazione dei piatti più semplici bisogna fare attenzione ai dettagli: rispettare i tempi di cottura, i passaggi, le dosi e quant’altro. Alcuni, ad esempio, quando cuociono la carne commettono uno sbaglio abbastanza comune che può pregiudicarne il risultato.

La carne è sicuramente uno degli alimenti più amati e consumati al mondo, sebbene sia anche uno dei più contestati dai sostenitori delle teorie vegane. La sua cottura non è sempre semplice e dipende sicuramente dal gusto personale: c’è chi preferisce mangiarla al sangue, chi la predilige ben cotta, ma indipendentemente dal grado di rosolatura, è consigliabile evitare un passaggio che potrebbe comprometterne il gusto.

Innanzitutto, è importante non tagliarla e servirla subito dopo aver ultimato la cottura: questo perché durante la cottura i succhi della carne si concentrano verso il centro e quindi appena cotta sarà molto morbida all’interno, ma all’esterno risulterà più secca. superficie più secca. Bisogna farla riposare prima di portarla in tavola per consentire ai liquidi di espandersi di nuovo guadagnandone in sapore.

C’è poi un’altra cosa da non fare assolutamente, scopriamo insieme di cosa si tratta!

Questo errore è molto frequente quando si cuoce la carne: non dovresti farlo

Ricollegandoci al discorso dell’importanza dei succhi della carne, che sono poi ciò che la rendono davvero gustosa, questa sua caratteristica fa sì che sia sbagliato aggiungere il sale mentre questa è ancora sul fuoco. Il sale, assorbendo l’umidità, ostacola il processo di rilascio di liquidi, perciò non dovrebbe essere mai aggiunto in fase di cottura se si vuole evitare di seccare la bistecca. La migliore cosa è portare a termine la cottura ed attendere un minuto per poi procedere a salare.

Se poi hai tempo a disposizione e te ne ricordi, puoi anche farlo prima della cottura. E’ necessario però che tu lo aggiunga con almeno 40 minuti di anticipo: solo così il sale avrà il tempo di riaprire le fibre della carne facendo riassorbire i succhi senza quindi ostacolare la reazione di Maillard. Quest’ultima serve a garantire l’imbrunimento di proteine e zuccheri con la conseguente formazione della crosticina all’esterno.

L’ideale, se si decide di salare prima di cuocere, sarebbe di tirare fuori dal frigo la carne almeno un’ora prima. Quando sarà di nuovo a temperatura ambiente, potrai spargervi sopra il sale grosso massaggiando lentamente. Qualunque delle due opzioni si scelga, l’importante è non salare mai le bistecche mentre le stiamo facendo cuocere.

E voi quale sistema adottate di solito?