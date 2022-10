Scarico della doccia intasato dai capelli? Usa questo: la soluzione ce l’hai in dispensa

Anche tu hai lo scarico della doccia intasato dai capelli? Usa questo e guarda il risultato: la soluzione ce l’hai proprio in dispensa.

Non solo il bucato appena lavato che non emana un buon odore – e recentemente vi abbiamo svelato cosa fare in merito – e i filtri del rubinetto pieni di calcare, ma anche lo scarico della doccia intasato dai capelli è uno dei più brutti e fastidiosi imprevisti per chi tiene alla cura della propria casa.

Per quanto farsi lo shampoo e pettinarsi i capelli sotto la doccia sia un gesto abituale, non si può non sottolineare quanto questo comporti delle importantissime conseguenze allo scarico. Sarà capitato anche a voi, senza alcun dubbio, di massaggiare e lavare accuratamente la vostra chioma e di avere tra le mani qualche capello, che poi avete buttato nella doccia involontariamente. Un’abitudine che, diciamoci la verità, tutti hanno, ma che può portare diverse complicazioni allo scarico della doccia. Accumulando i capelli volta dopo volta, infatti, è inevitabile che si crei una bella massa, che poi va ad ostruire il corretto funzionamento dello scarico. Cosa si può fare, quindi, in queste circostanze? Quando ci si rende conto che lo scarico è intasato per via dei troppi capelli, come si può agire? Vi diremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: andate nella vostra dispensa, è proprio qui che alberga la vostra soluzione.

Come rimediare allo scarico della doccia intasato dai capelli: prendi questo e lascia agire, clamoroso

Tra i problemi più comuni di un mal funzionamento dello scarico della doccia, vi è proprio l’accumulo di capelli! Soprattutto quando si è soliti pettinarseli direttamente mentre si fa lo shampoo, è inevitabile che si verifichi un vero e proprio intasamento. L’acqua, infatti, inizia a trovare difficoltà nello scendere direttamente nello scarico ed inizia ad impantanarsi nella doccia. Cosa si può fare, però, in questa situazione? Appurato che, come dicevamo precedentemente, fare in modo che i capelli si vadano ad accumulare nello scarico, è sbagliato, non ci resta che spiegarvi com’è possibile rimediare a questo ‘fastidiosissimo’ problema.

Ci è capitato diverse volte di parlarvi di quei prodotti che abbiamo in casa e che nessuno mai avrebbe pensato di usare per risolvere alcuni piccoli inconvenienti casalinghi, ricordate? Anche il rimedio allo scarico della doccia intasato per via dei troppi capelli, è tra questi, ve lo garantiamo! Qualora, infatti, vi doveste trovare in questa situazione, non dovete fare altro che andare in dispensa, prendere il vostro barattolo di sale grosso e il bicarbonato e creare un miscuglio tra questi due prodotti. Versate, infatti, nel vostro scarico della doccia 4 cucchiai di sale grosso e 4 di bicarbonato, seguiti da un litro di acqua bollente. Fatto questo, vi renderete conto facilmente che il problema è risolto.

Dite ‘addio’ allo scarico della doccia intasato: da oggi non vi darà più problemi!