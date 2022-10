Se il bucato appena lavato non ha un buon odore è colpa della lavatrice: come risolvere il problema

Se hai del bucato appena lavato che non ha un buon odore, è colpa della lavatrice: con questo risolverai il problema per sempre.

Sono davvero tantissimi i problemi ‘fastidiosi’ contro cui tutti gli amanti delle pulizie devono combattere, ma tra quelli più comuni c’è sicuramente questo: il bucato appena lavato che non ha un buon odore. Vi è mai capitato di aver tirato fuori i panni dalla lavatrice e di esservi resi conto che, nella realtà, questi non odorano affatto? Nella maggior parte dei casi, purtroppo, è colpa della lavatrice. No, non c’entra detersivi poco profumati o altro, ma è proprio il vostro elettrodomestico ad aver procurato questo problema.

È l’incubo di tutti gli amanti delle pulizie: i panni appena tirati fuori dalla lavatrice che non odorano! Oltre al danno, anche la beffa, oseremmo dire: perché non si è perso solo tempo nel selezionare e caricare l’elettrodomestico in casi del genere, ma si è anche consumata acqua e luce inutilmente. E, diciamoci la verità, coi tempi che corrono, chi è vorrebbe sprecare dei beni essenziali del genere? Cosa occorre fare, quindi, quando ci rendiamo conto che il bucato appena lavato non ha un buon odore? No, continuare i lavaggi ad oltranza non servirà a nulla! Quello che è fondamentale capire è da dove proviene la puzza!

Come risolvere il problema del bucato appena lavato che non ha un buon odore

Sono tantissimi i rimedi contro la puzza proveniente dalla lavatrice, anzi proprio recentemente ve ne abbiamo raccontato un altro. Però, diciamoci la verità: se l’elettrodomestico non viene pulito accuratamente una volta tanto, altro che trucchetti della nonna! Consideriamo la nostra lavatrice un po’ come la nostra persona: mica passeremo giorni e giorni senza lavarci? Impossibile da pensare! Ed anche la lavatrice, così come noi, necessita di attenzioni particolari e tutte le accortezze per renderla sempre pulita.

Se si vuole realmente sentire un buon odore col bucato appena lavato, non dovete fare altro che mettere in pratica questi piccoli consigli:

Pulire il cestello almeno una volta al mese! È qui che si ‘annidano’ i panni da lavare, lo sporco e, di conseguenza, il presunto cattivo odore. Per rimuoverlo da cima a fondo, non dovete fare altro che un lavaggio completamente a vuoto ad alte temperature, aggiungendo nella vaschetta dell’aceto o, addirittura, del bicarbonato. Fate attenzione: in questa fase di pulizia della lavatrice, non c’è bisogno di detersivo e né altro, ma solo di aceto e, se necessario, di bicarbonato. Ricordate, inoltre, che questo tipo di lavaggio è utilissimo anche per rimuovere il calcare dalle tubature;

Anche la guarnizione, purtroppo, potrebbe essere motivo di cattivo odore. Pertanto, è da tenere sotto osservazione. Per pulirla, fatevi aiutare da uno spazzolino ed una miscela di bicarbonato e limone.

Come potete vedere, si tratta di piccoli e velocissimi accorgimenti che – se messi in atto spesso e volentieri – vi renderanno la lavatrice super pulita sempre ed un bucato più che profumato.