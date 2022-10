Se hai un rotolo di pasta sfoglia puoi preparare un antipasto di Halloween da brividi: i bambini ne andranno matti!

Se a casa hai un rotolo di pasta sfoglia puoi preparare un antipasto di Halloween da brividi: i bambini ne andranno matti!

Halloween si avvicina sempre di più e se vuoi rendere questa ricorrenza davvero speciale per tutta la famiglia devi assolutamente portare in tavola questo antipasto da brividi.

Ti basta un rotolo di pasta sfoglia e qualche altro semplice ingrediente ed in men che non si dica sarai pronto a servire qualcosa di davvero irresistibile. Vedrai, con questa ricetta facile facile conquisterai tutti, sia i grandi che i piccini. Di sicuro i tuoi bambini ne andranno matti! Cosa aspetti a provarla?

Se vuoi preparare qualcosa di sfizioso ed originale per la cena di Halloween non puoi assolutamente perderti questa ricetta di oggi. Ti basterà procurarti un rotolo di pasta sfoglia e qualche altro semplice ingrediente ed il gioco è fatto! Sei curioso di saperne subito di più? Allora continua a leggere il nostro articolo, allacciati il grembiule e mettiti all’opera. Prima, però, diamo un’occhiata alla lista completa della spesa. Ecco che cosa ti servirà:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

10 wurstel grandi;

1 tuorlo d’uovo;

latte;

pepe nero in grani.

Preparazione

Una volta che avrai reperito tutti gli ingredienti necessari, non dovrai fare altro che seguire questa ricetta alla lettera ed in men che non si dica avrai pronto da gustare un antipasto di Halloween assolutamente da brividi. In pratica, con questi pochi elementi faremo degli spaventosi wurstel mummia. Sei pronto a partire? Fai come ti dico ed il risultato finale conquisterà proprio tutti.

Per cominciare, stendi il rotolo di pasta sfoglia e con l’aiuto di una rotella o di un coltello taglia delle striscioline sottili nel senso più lungo. Dopodiché, sciacqua i wurstel sotto l’acqua corrente ed asciugali con un pezzo di carta assorbente. A questo punto, avvolgi i wurstel con le strisce di pasta sfoglia lasciando scoperto uno spazio in alto dove, poi, andremo a fare gli occhi della mummia con del pepe nero in grani.

Disponi, quindi, il tuo antipasto su una teglia coperta con della carta da forno e spennella la superficie con un tuorlo d’uovo sbattuto insieme a qualche goccia di latte. Inforna infine il tutto a 180 gradi, modalità statica, e lascia cuocere per circa 25-30 minuti. Trascorso il tempo necessario, tira fuori i tuoi wurstel mummia e preparati a servirli. I bambini ne andranno di sicuro matti!

Il consiglio extra: se preferisci, per fare gli occhi della mummia puoi sostituire il pepe in grani con dei semini di papavero. Inoltre, per dare all’antipasto di Halloween un tocco ancora più spaventoso servilo con del ketchup come se fosse del sangue. Davvero da brividi!