Addio tosse e mal di gola: tutto quello che ti serve ce l’hai già in casa, rimedio fai da te semplicissimo

Addio tosse e mal di gola: tutto quello che ti serve ce l’hai già in casa, rimedio naturale fai da te semplicissimo. Guarda un po’ qua.

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, i malanni di stagione come tosse, raffreddore e mal di gola sono praticamente all’ordine del giorno.

Se, quindi, anche tu stai cercando una soluzione fai da te a portata di mano non puoi assolutamente perderti questo rimedio casalingo efficace al cento per cento. Per metterlo in pratica ti serviranno soltanto dei prodotti che hai già in casa. Sei curioso di saperne subito di più? Allora guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi. Il risultato finale ti lascerà senza parole.

Nella maggior parte dei casi, per risolvere il problema della tosse e del mal di gola non serve ricorrere a particolari medicinali, ma basta utilizzare qualche prodotto che hai già in casa. Anche le nostre nonne in passato curavano i malanni di stagione con alcuni ingredienti naturali super efficaci ed economici. Te ne viene in mente qualcuno?

Ebbene, quest’oggi andremo a scoprire i principali. Per esempio, si può mettere in bocca un cucchiaino di miele, unito eventualmente ad un po’ di succo di limone. Oppure, si possono fare dei gargarismi con della menta lasciata bollire in un pentolino d’acqua. Se, però, stai cercando un rimedio infallibile devi assolutamente provare questo. Di sicuro non te ne pentirai!

Rimedio fai da te semplicissimo

Al di là dei rimedi casalinghi sopra elencati, se vuoi davvero dire addio per sempre a tosse e mal di gola devi assolutamente provare questo. In pratica, non dovrai fare altro che preparare un infuso allo zenzero. Questo ingrediente, infatti, vanta delle potentissime proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antibiotiche. Ti basterà lasciare bollire per circa una decina di minuti 20 grammi di radice sbucciata in un pentolino con l’acqua. In questo modo, avrai pronta all’uso una bevanda calda da sorseggiare due volte al giorno. Vedrai, dopo pochissimo tempo ti sentirai subito meglio.

In alternativa, puoi anche preparare una tisana a base di miele da bere sempre due o tre volte al giorno. Basta far sciogliere quest’ultimo in acqua calda e succo di limone ed il gioco è fatto. Questa bevanda, in particolare, svolgerà un’importante azione ‘sciogli-muco’, inoltre grazie alla presenza di vitamina C, sarà in grado di combattere tantissimi malanni di stagione. Ancora, prendi l’abitudine di bere una bella spremuta d’arancia oppure aceto di sidro e miele o una bella camomilla. Non hai che l’imbarazzo della scelta. Non dovrai fare altro che selezionare il rimedio naturale che più fa per te e tosse e mal di gola saranno solo un lontano ricordo.