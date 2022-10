L’eyeliner per alcuni è irrinunciabile: come ne puoi realizzare uno fai da te partendo da un semplice ombretto, il trucco furbissimo

Truccarsi è un modo di valorizzarci, per questo abbiamo dei piccoli rituali o dei prodotti dei quali non riusciremmo a fare a meno. Può trattarsi di un rossetto particolare o di un particolare illuminante, fatto sta che prenderci cura di noi stessi significa anche scegliere il make up giusto che ci faccia sentire a nostro agio. Oggi vogliamo svelarvi un segreto sorprendente. Come realizzare un eyeliner fai da te partendo da un semplice ombretto: trucco furbissimo.

Il classico è sicuramente quello nero, ma perché accontentarsi? Forse non tutti lo sanno, ma è possibile realizzare in casa questo prodotto amatissimo in poche mosse partendo da una semplice palette di ombretti. Come? Ve lo spiegheremo a breve e possiamo assicurarvi che si tratta di un trucco geniale e furbissimo, oltre che semplicissimo. Da questo momento in poi avrete eyeliner di ogni colore possibile senza spendere un soldo!

Puoi realizzare un eyeliner partendo da un ombretto: ti svelo un trucco furbissimo

Vi sembrerà impossibile e invece funziona davvero. Inoltre non sarete costretti ad acquistare prodotti su prodotti perché basterà seguire questi pochi passaggi per avere ogni volta l’eyeliner del colore che preferite a vostra disposizione.

Per quanto riguarda la fase “struccare” non cambierà assolutamente nulla, potrete utilizzare i vostri soliti prodotti, che si tratti di un detergente specifico o di comune acqua micellare. Se siete pronti e soprattutto non vedete l’ora di provare andiamo a vedere come procedere nel paragrafo che segue.

Ciò di cui avete bisogno, oltre alla vostra palette di ombretti, è un pennellino dalla punta molto sottile, magari angolata o comunque specifici per l’applicazione dell’eyeliner e di un collirio. Andrà benissimo un qualsiasi tipo di goccia lacrimale o anche del liquido per lenti a contatto.

Come si procedere? Prelevate una piccola quantità di polvere dall’ombretto che avete deciso di trasformare in eyeliner. Usate un cucchiaino e sistemate la polvere su di una superficie liscia e igienizzata. Potete usare uno specchietto, ad esempio o un piattino. Andate quindi ad aggiungere una goccia di collirio e iniziate a miscelare con il pennellino. Se necessario aggiungete altro collirio fino a quando la polvere non raggiungerà la consistenza cremosa che state cercando.

A questo punto non resta che prelevare un po’ di prodotto con il pennellino sottile di cui abbiamo parlato prima e applicare il nostro eyeliner. Ricordate che più liquido renderete il composto più chiaro sarà il tratto. Lasciate asciugare sull’occhio e il gioco è fatto. Potete ripetere con ogni colore e anche mischiare le polveri per ottenere nuove nuance! Un trucco furbissimo!