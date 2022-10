Un inizio di Novembre decisamente complicato per questo segno: dovrete faticare un bel po’, ma…

Sembrerebbe che l’inizio del mese di Novembre sia piuttosto complicato per questo segno: dovrete faticare un bel po’, ma poi…

Se questo mese di Ottobre sta per concludersi in modo più che positivo per alcuni segni zodiacali, il mese di Novembre sembrerebbe deludere le aspettative di tutti coloro che credevano di poter continuare su questa scia. Tra qualche giorno, infatti, daremo il benvenuto a 30 giorni completamente inediti e, soprattutto per alcuni astri, piuttosto intensi.

L’oroscopo di Novembre, infatti, dice che l’inizio di questa nuovo mese non sembrerebbe essere affatto felice per un segno zodiacale in particolare, che si troverà ad affrontare una situazione piuttosto complicata. Se, infatti, una stella vedrà arrivare tantissimi soldi in arrivo ed un altro dovrà prendere una decisione piuttosto importante, l’astro a cui facciamo riferimento non se la passerà affatto bene. Almeno per i primi giorni del mese di Novembre, infatti, questo segno dovrà fronteggiare diverse problematiche che gli daranno un bel po’ di filo da torcere. Si risolverà tutto per il meglio, vi starete chiedendo? Assolutamente si, ma dovrete faticare un bel po’, soprattutto per tenere tutti i vostri nervi a bada. Vediamo da vicino tutto quello che occorre sapere.

Questo segno vivrà un inizio del mese di Novembre piuttosto complicato: cosa accadrà

Se credevate che il mese di Novembre portasse liete notizie a tutti i segni zodiacali, vi sbagliavate davvero di grosso! Alcuni astri, come raccontato in alcuni dei nostri articoli, saranno letteralmente baciati dalla fortuna e vedranno arricchire i proprio portafogli. Altri, invece, non vivranno questa stessa situazione. Stando a quanto si apprende dalle previsioni di questo inizio mese, infatti, sembrerebbe che un segno particolare vivrà un momento di difficoltà. Per i primi quindici giorni di Novembre, infatti, questa stella sarà particolarmente nervosa e dovrà scontrarsi in più occasioni con chi gli sta intorno. Le discussioni, infatti, saranno piuttosto accese, soprattutto quando dall’altra parte dovrete avere a che fare con persone che non sono affatto disposte ad entrare nella vostra stessa ottica. Anche il lavoro, infine, vi darà parecchio filo da torcere.

Pensava che se la sarebbe cavate bene anche questo mese, ma invece il Leone dovrà parecchio ‘combattere’ ad inizio Novembre. Questo momento di ‘crisi’, come dicevamo, durerà circa 15 anni. Superate le prime due settimane del mese, infatti, questo segno vedrà aprirsi uno spiraglio di luce. A lavoro, infatti, potrebbe avere un’allettante proposta e tutto, a quanto pare, si risolverà per il meglio. Insomma, com’è vostro solito fare, anche stavolta dovrete faticare un bel po’, ma ciò che conta è che ne riuscite ad uscire sempre vincitori, no?

Cari amici del Leone, quest’inizio Novembre non è come vi sareste mai aspettati, ma siamo certi che con la vostra tenacia e caparbietà risolverete ogni cosa. In bocca al lupo!