Mai più segni di mollette sulle vostre maglie: c’è un metodo infallibile che non tutti conoscono; ecco cosa fare quando stendi il bucato.

Recuperare il bucato asciutto ed essere avvolti da un piacevolissimo profumo di pulito: che sensazione fantastica! Peccato, però, che a volte la magia duri davvero molto poco. Quanto sono fastidiosi i segni delle mollette chiaramente visibili sui nostri vestiti?

In particolare su maglie e camicie, questi segni sono decisamente antiestetici, essendo molto evidenti . Come risolvere il problema? Di trucchetti ne esistono molti, come quelli che suggeriscono di inumidire la zona con acqua spray per poi asciugare con phon o piastra per capelli. Oggi, però, vi sveliamo una dritta che vi cambierà la vita: risparmierai tempo ed energia, visto che non avrai bisogno di alcun elettrodomestico per eliminare i segni. Let’s go!

Segni di mollette sul bucato: come risolvere questo fastidioso problema

I segni delle mollette sui vestiti asciutti rappresentano uno dei grandi problemi ‘domestici’ più fastidiosi di sempre. Di metodi per eliminarli ce ne sono diversi, ma se, addirittura, non fosse proprio necessario farlo? Sì, hai capito bene, c’è un modo che ti permette di ‘nascondere’ i segni delle mollette dalle tue maglie senza alcun bisogno di rimuoverli. Cosa devi fare?

Basta una semplice mossa: prendi la t-shirt e piegala fino al punto di cucitura delle due maniche al resto della maglia. Non dovrai fare altro che fissare le due mollette proprio in quei punti che, quando la maglia è indossata, finiranno sotto le ascelle. I segni, di conseguenza, saranno assolutamente nascosti e non ci sarà alcun bisogno di perdere tempo ad eliminarli, sprecando tempo, fatica ed energia. È possibile fare lo stesso procedimento con canotte, camicie o altri tipi di indumenti. L’importante, però, è non tenere a lungo la maglia stesa in questa posizione: potrebbe formarsi il segno del filo, che apparirebbe proprio al centro della nostra maglia. Il consiglio è asciugare la maglia e, se volete tenerla ancora un po’ all’aria aperta, riponetela su una gruccia, che fisserete ovviamente al filo dello stendino per non farla volare via. Ma non è finita qui!

C’è un’altra mossa, che in molti dimenticano, ma che è fondamentale per ridurre al massimo i segni delle mollette: stendi le tue t-shirt al rovescio! La tua t-shirt risulterà perfetta e, se segui alcuni piccoli accorgimenti prima e dopo il lavaggio, potrai addirittura evitare di stirarla, risparmiando ulteriormente. Non è un sogno?

L’ultimo, ma non meno importante, consiglio è quello di utilizzare mollette che non lasciano segni molto notevoli: in commercio ne esistono di più piccole e ‘delicate’. Chiariamolo, i segni ci saranno sempre, ma saranno decisamente meno evidenti. E tu, cosa aspetti a mettere in pratica i nostri consigli? Non te ne pentirai!