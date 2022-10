Non tutti sanno che gettare le foglie dei broccoli è un errore davvero ‘imperdonabile’: nemmeno immagini cosa ci puoi fare, provaci anche tu.

Tra i diversi piatti che sono soliti alternarsi sulle nostre tavole e che amano deliziare il palato di tutti, non si possono non menzionare i broccoli. Rintracciabile in qualsiasi stagione dell’anno, questa verdura permette la formazione di tantissimi piatti succulenti. A partire, quindi, dal ‘famoso’ piatto di orecchiette fino ad una vera e propria insalata, i broccoli offrono vasta scelta, accontentando i più piccoli, ma anche i più grandi.

Forse non tutti lo immaginano, ma in cucina c’è il rischio di commettere importanti e ‘grossolani’ errori. Che siano quelli riguardanti le pulizie domestiche oppure ricette culinarie, sono davvero tantissimi gli ‘equivoci’ che possono verificarsi e che possono mandare tutti i nostri sforzi all’aria. Tra i più comuni, senza alcun dubbio, c’è anche questo: gettare nella spazzatura le foglie dei broccoli al momento della loro pulizia poco prima di cucinarli. In tantissimi, infatti, credono che quella parte di verdura vada completamente rimossa e che non ci sia nessuna possibilità di recuperarla. È davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Anche con le foglie dei broccoli, così come con altre verdure, ci si può fare l’impensabile. Cosa? Scopriamolo!

Non gettare le foglie dei broccoli: usale così, vedrai che bontà

Se vi dicessimo che da adesso in poi non butterete più le foglie dei broccoli, ci credereste? In molti, infatti, quando puliscono la verdura fanno l’errore di gettare via tutto quello che non è commestibile. Lo fate anche voi? Per quanto, in alcuni è necessario fare questa operazione, in altri non è assolutamente indispensabile. Chi l’avrebbe mai detto, infatti, che i broccoli potessero essere mangiati nella loro interezza? Certo, il ‘frutto’ principale può essere utilizzato per creare insalate, fare un primo piatto squisitissimo e degli ottimi contorni. Sia chiaro, però: questo non è affatto l’unica parte ‘commestibile’.

Se anche voi siete abituati a gettare le foglie dei broccoli poco prima di cucinarli, sappiate che stiamo per svelarvi qualcosa di pazzesco! Così come le foglie di pomodoro, che possono essere utilizzate per preparare una gustosa insalata, anche questa parte dei broccoli, infatti, può essere usata ed, addirittura, mangiata. Non tutti lo sanno, ma le loro foglie hanno un sapore delicatissime e possono occorrere per la preparazione di un piatto a sé stante. Si possono, ad esempio, cuocere a vapore e servirle con un po’ di olio ed un pizzico di sale come contorno accanto ad una fettina di carne arrostita. Oppure, possono essere cotte in padella ed anche fritte. Insomma, si può fare davvero di tutto!

Avreste mai immaginato che un gesto del genere potesse rivelarsi un errore?