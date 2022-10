È questo il make up perfetto per chi porta chi occhiali da vista: cosa scegliere e cosa evitare assolutamente per valorizzare lo sguardo.

Indossi gli occhiali da vista e sei alla ricerca di beauty tips per rendere il tuo make up perfetto? Sei nel posto giusto! Chi indossa gli occhiali, di base, deve seguire assolutamente gli stessi consigli di tutte le altre, prediligendo prodotti e nuances adatti alla propria pelle e alle proprie esigenze. Ci sono alcuni ‘trucchetti’ però che possono valorizzare ulteriormente lo sguardo di chi è costretto, o preferisce, coprire gli occhi con le lenti.

Alcuni step sono necessari per mettere in risalto i tuoi lineamenti, mentre altri sono assolutamente da evitare. Curiosa di scoprire come rendere il tuo sguardo irresistibile? Iniziamo!

Trucchi make up per chi porta gli occhiali da vista: il risultato sarà ‘wow’

Gli occhiali da vista sono un vero e proprio accessorio alla moda. Per alcuni indispensabile per vedere bene, c’è chi li utilizza per una questione puramente estetica e dare un tocco di ‘sofisticatezza’ al proprio look. Ma qual è il make up ideale per chi indossa occhiali da vista? La parola d’ordine, prima di ogni altra, è questa: sopracciglia!

La cura delle sopracciglia è importante per tutte, ma, in particolare, per chi porta gli occhiali. Il loro ruolo è quello di incorniciare il viso ed è importante dare una forma perfetta alla zona occhi. A proposito di zona occhi, passiamo alle note dolenti: occhiaie e borse! Soprattutto dopo una notte in bianco, queste fastidiose imperfezioni vanno combattute con correttori specifici, dai toni aranciati: le lenti, spesso, rendono ancora più evidenti le occhiaie e per questo è fondamentale prendersene cura. Ma quali sono gli errori da evitare per valorizzare al meglio lo sguardo?

C’è da fare una differenza tra miopi ed astigamatiche. Nel primo caso, le lenti tendono a rimpicciolire gli occhi ed è poco indicato utilizzare trucchi troppo scuri, bensì colori beige e tonalità neutre. L’effetto sarà quello di chiudere ulteriormente lo sguardo: assolutamente vietato! Nel secondo caso, invece, la lente ingrandisce e, quindi, si può optare per eyeliner più accentuati e smokey eyes, purché delicati. In genere, il segreto del make up per chi porta gli occhiali, si può sintetizzare con un termine: illuminare! Illuminate il più possibile la zona occhi e, per completare il tutto, doniamo luce al viso anche attraverso le labbra. Si sa, quando ci tratteniamo col trucco occhi, possiamo al contrario osare con quello labbra: sì a rossetti dai toni super accesi! E il mascara?

Sì ai mascara volumizzati, più che quelli allunganti: ciglia troppo lunghe potrebbero toccare contro le lenti. Donare volume alle tue ciglia lo donerà anche al tuo sguardo. Provare per credere!