Versa l’aceto e quest’altro prodotto nello scarico del lavandino e guarda cosa succede: problema risolto!

Versa l’aceto e quest’altro prodotto nello scarico del lavandino e guarda un po’ che cosa succede: problema risolto, incredibile!

Come abbiamo già visto all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, l’aceto è un prodotto molto utile non soltanto in cucina, ma anche in tantissimi altri contesti diversi.

Per esempio, per fare le pulizie di casa. Basta, infatti, aggiungerne qualche goccia nell’acqua per i pavimenti per avere piastrelle lucide e brillanti oppure si può usare per pulire pentole particolarmente sporche ed incrostato o anche l’interno del forno. Inoltre, è anche quello che ci vuole per mandare via i cattivi odori in cucina.

Insomma, possiamo certamente dire che si tratta di un rimedio dai mille utilizzi. Ad ogni modo, quest’oggi andremo a scoprire un altro suo uso. Sei curioso di saperne subito di più? Allora dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e scoprirai tutto quello che c’è da sapere.

Versa l’aceto nello scarico del lavandino e guarda cosa succede

Quest’oggi, come abbiamo già detto, andremo ad utilizzare l’aceto per risolvere un altro problema molto comune nella vita di tutti i giorni e che ha a che fare con le faccende domestiche. In pratica, non dovrai fare altro che versarlo insieme a quest’altro prodotto che hai già in casa all’interno dello scarico del lavandino ed il gioco è fatto.

Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: problema risolto! Ma facciamo subito un passo indietro e cerchiamo di capire meglio a che cosa serve questo rimedio casalingo. Di fatto, l’aceto può essere usato anche per sturare gli scarichi. Tuttavia, per potenziarne gli effetti dovremo combinarlo insieme ad un altro ‘ingrediente’ super economico. Sai già di che cosa si tratta?

Usalo insieme a questo prodotto

Se da un lato l’aceto è un ‘ingrediente’ estremamente efficace per sturare gli scarichi del lavandino del bagno o della cucina, dall’altro lo diventa ancora di più se unito a quest’altro prodotto super economico che tutti noi abbiamo già in casa. Hai capito di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì, del bicarbonato di sodio. Ma procediamo con ordine e vediamo nel dettaglio che cosa bisogna fare per risolvere il problema dello scarico otturato.

Per prima cosa, versa 2 cucchiai di bicarbonato nel lavello ed aggiungi anche una tazza di aceto e acqua calda. Dopo qualche istante noterai formarsi una specie di schiuma. Lascia agire, quindi, per circa 30 minuti e, trascorso il tempo necessario, fai scorrere l’acqua calda e lo scarico sarà tornato come nuovo.

Se necessario, puoi ripetere l’operazione una seconda volta. In alternativa, per dire addio allo scarico otturato si possono adottare anche degli altri rimedi casalinghi come acqua e sale oppure aceto, bicarbonato e sale. Per eliminare, invece, le ostruzioni si può adoperare un fil di ferro a forma di uncino ed infilarlo nello scarico per recuperare ciò che vi si è incastrato. Facile, non è vero?