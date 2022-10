Vuoi ascoltare un messaggio vocale su Whastapp senza visualizzarlo? È semplicissimo; la chicca che non tutti conoscono sull’app di messaggistica istantanea più utilizzata.

Quanto amiamo i messaggi vocali di Whastapp? Purché non siano extra lunghi, si intende! L’app di messaggistica istantanea dall’iconico logo verde ha decisamente rivoluzionato il nostro modo di comunicare e interagire con il prossimo e, in particolare, i messaggi vocali hanno praticamente sostituito le care e vecchie telefonate. Un modo veloce e pratico per parlare a voce con tantissime persone, in pochissimi minuti. Ma è possibile ascoltare un messaggio audio senza visualizzarlo?

Sembra davvero strano, ma la risposta è sì e se siete curiosi di sapere come procedere, siete nel posto giusto! È una delle tante funzionalità nascoste nei meandri di Whastapp, un’applicazione molto usata, ma di cui non conosciamo davvero tutto il potenziale. Se siete curiosi di scoprire questa chicca sui messaggi vocali, siete nel posto giusto!

Whatsapp, come ascoltare un messaggio vocale senza visualizzarlo: trucchetto infallibile

Vuoi ascoltare un messaggio vocale che ti hanno inviato su Whastapp ma, per un motivo o un altro, non vuoi rispondere subito? Il segreto è non mostrare al mittente che tu lo hai visualizzato… Ma come si fa? Ebbene, è più semplice di quanto immaginiate.

Whatsapp ha tante funzionalità e opzioni e, tra queste, rientrano le care notifiche! C’è chi le elimina per evitare che i messaggi compaiano in anteprima sul display e rovinino la privacy, ma le notifiche sul blocco di schermata possono risolverti diversi problemi! Vi abbiamo già parlato di come fare per chattare su Whatsapp senza comparire online: il procedimento per ascoltare la nota audio è praticamente la stessa!

Il segreto, infatti, è premere forte sulla notifica che avete ricevuto sullo schermo e ascoltare il messaggio: la persona non vedrà che avete visualizzato il messaggio, proprio come non vedrà che siete online. Di fatto, voi non siete entrati nell’applicazione in nessun modo, ma avete trovato una ‘scorciatoia’ per riprodurre la nota, attraverso appunto la notifica che compare sul display. Non dimenticate di rispondere, però, anche in ritardo: non è mai carino ignorare un messaggio! Sempre per quanto riguarda i messaggi vocali, c’è un’altra importante curiosità che forse non tutti conoscono ma che potrebbe rivelarsi estremamente utile in alcune occasioni.

La riproduzione del messaggio vocale prosegue anche se uscite dalla chat in cui è stato inviato e passate in un’altra conversazione! Quindi, sentitevi liberi di fare anche altro mentre ascoltate l’audio e non sentitevi ‘bloccati’, soprattutto se si tratta di un messaggio di diversi minuti. Una novità degli ultimi mesi super apprezzata dagli utenti. E voi, conoscevate queste misteriosi funzioni della nostra app preferita? Metteteli subito in pratica!