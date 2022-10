Basta pochissimo per convincerli: questi segni sono così, non ti diranno mai di no

Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali più facili da convincere: non dicono mai no e sapete perché?

La capacità di non farsi influenzare da ciò che vogliono gli altri non è affatto scontata: non tutti riescono senza difficoltà ad imporre il proprio pensiero e i propri desideri, anzi per alcuni ciò rappresenta una delle difficoltà maggiori nella vita. Tale tendenza a piegarsi alle richieste altrui, alla lunga, ovviamente, finisce col creare non pochi problemi.

Frustrazione, insoddisfazione, senso di impotenza: impossibile salvarsi dal provare queste sensazioni se per troppo tempo agiamo quasi esclusivamente in base a quello che gli altri si aspettano da noi. Saper dire di no è importantissimo, perché serve ad affermare l’identità personale e a ricordarci che anche i nostri desideri sono importanti esattamente quanto quelli delle persone che ci circondano.

Secondo chi crede nell’astrologia ed è affascinato dagli oroscopi, una spiccata propensione a dire sempre di sì sarebbe dovuta anche al segno zodiacale di appartenenza. Coloro che festeggiano il compleanno in determinati mesi dell’anno avrebbero molte più difficoltà rispetto agli altri a restare fermi nelle loro convinzioni e a sottrarsi al volere della gente.

Che ci crediate anche voi o no, vale comunque la pena scoprire quali sono questi segni: magari potreste riconoscervi nella descrizione oppure riconoscere qualcuno che fa parte del vostro entourage.

Quali sono i segni che non dicono mai di no: c’è anche il vostro?

I segni più arrendevoli sono 4, tutti appartenenti a d elementi differenti: troviamo infatti il Capricorno (terra), la Bilancia (aria), il Sagittario (fuoco) e i Pesci (acqua).

Per quanto riguarda il Capricorno, in verità questo segno non è che sia portato a dire di sì proprio a chiunque, ma solo se si tratta di persone molto care tra le quali, ovviamente, i figli. Nonostante un’apparenza abbastanza dura, i nati Capricorno finiscono sempre col cedere di fronte ad una richiesta un po’ più accorata.

La Bilancia non riesce proprio ad imporre il proprio rifiuto a inviti che non gradiscono o alla richiesta di oggetti in prestito. Anche quando tentano di restare fermi sulle loro posizioni, immancabilmente finiscono con l’arrendersi. Ciò ha in realtà una motivazione ben precisa: i Bilancia hanno bisogno costantemente dell’approvazione degli altri e credono, erroneamente, che accettando la volontà altrui si faranno ben volere da tutti.

C’è poi il Sagittario: col suo caratterino tutto pepe, l’arciere dello zodiaco tende ad mostrare una certa grinta in generale, ma anche lui nei confronti degli affetti si rivela abbastanza debole. Soprattutto verso i figli non riesce proprio a dire di no.

Infine, i Pesci fatto fatica a rifiutare proposte, inviti e richieste di aiuto perché sono caratterizzati da una spiccata empatia che li rende vulnerabili nei confronti di chi ha bisogno. Non vogliono ferire le persone ed in questo somigliano molto alla Bilancia.

C’è anche il vostro segno tra quelli menzionati? Vi riconoscete nella descrizione?