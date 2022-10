La maschera per capelli ha effetti straordinari ma se non fai questo passaggio rovini tutto; l’errore da non commettere per la salute della tua chioma.

Ebbene sì, anche i nostri capelli vanno nutriti e, per farlo, ci sono le magiche ed insostituibili maschere. A seconda delle esigenze del capello e della qualità, esistono una quantità infinità di maschere, ognuna con proprietà specifiche. Dai prodotti purificanti per capelli grassi a quelli contro i capelli secchi, fino alle maschere per rigenerare le chiome danneggiate dai troppi trattamenti.

A prescindere al tipo di prodotto che si sceglie, però, ci sono alcuni importanti passaggi da seguire, senza i quali non avremo mai ottimi risultati. C’è un errore in particolare da non commettere per la buona riuscita del tuo shampoo e della tua messa in piega. Pronti a scoprire di cosa si tratta? La tua chioma ti ringrazierà?

Un errore da non commettere quando applichi la maschera per i capelli

Capelli troppo secchi o, al contrario, estremamente grassi? Capelli spenti, con zero lucentezza, ingestibili o super crespi? Per contrastare tutto questo c’è solo un modo: prendersi cura della tua chioma. Come ogni parte del nostro corpo, anche i capelli necessitano di cura ed attenzioni e, proprio come per la pelle, bisogna scegliere i prodotti specifici adatti alle nostre esigenze. Esistono, infatti, varie tipologie di capelli, ognuna delle quali ha bisogno di trattamenti mirati. Ci sono, però, alcuni suggerimenti universali, che tutti noi dovremmo tenere bene a mente quando facciamo lo shampoo. O meglio, quando applichiamo la maschera post shampoo!

Come per lo shampoo, anche con la maschera state attenti alla quantità! Non c’è bisogno di eccedere con il prodotto: non è questo che determinerà l’efficacia della maschera. Anche perché, più prodotto applichi, più sarà difficile farlo scivolare via al termini del trattamento. Ed è proprio questo il punto in cui volevamo arrivare: non risciacquare accuratamente la maschera è un grave errore, che comporta diverse fastidiose conseguenze. Se non risciacqui bene il prodotto, i capelli risulteranno appesantiti, oltre che grassi e non è assolutamente l’effetto che vogliamo dopo uno shampoo! Anche se, al momento, la chioma ci sembra perfetta, si sporcherà molto più velocemente e non è affatto una cosa piacevole. Il segreto, quindi, è sciacquare, sciacquare e ancora sciacquare, affinché la maschera possa regalarci la lucentezza che desideriamo, senza ‘effetti collaterali’.

E, a proposito di maschera, ci sono alcuni trucchetti utili per intensificare il suo effetto: hai mai provato ad avvolgere i tuo capelli nella pellicola trasparente dopo l’applicazione del prodotto? Dopo prova a riscaldare la tua chioma con un diffusore: il calore non farà altro che ‘fissare’ la maschera ai tuoi capelli, che si nutriranno più che mai. Provare per credere!