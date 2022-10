Momento molto difficile per la Vergine, ma quest’altro segno sarà baciato dalla fortuna: era pure ora!

Momento molto difficile per la Vergine, ma questo segno sarà baciato finalmente dalla fortuna: è il privilegiato.

Questo è stato un periodo difficile un po’ per tutti i segni dello zodiaco. Sta per concludersi il mese di ottobre e ci si appresta ad attendere le prossime settimane per cercare di capire come possa evolversi la situazione. Mancano ancora pochi giorni e potete ancora approfittare per fare le ultimissime cose. Questo anche per non portarle dietro con voi a Novembre.

Ultimi giorni che a quanto pare non saranno così positivi per la Vergine. La vostra serenità potrebbe essere rotta. Ad essere maggiormente colpita è la famiglia. Qualcosa potrebbe destabilizzarvi e farvi un attimo tentennare. Dovete cercare di fermarvi un momento e riflettere bene su quanto sta accadendo. Questo non vuol dire che dovete farvi prendere dal malessere, la riflessione deve portare a spazzare via tutto quello che è superfluo. Pian piano riuscirete a superare questa negatività e vedrete anche voi l’arrivo di giorni più sereni.

Serenità che non manca invece ad un altro segno. E’ il più fortunato e la fortuna potrebbe attaccarsi a loro proprio in questi ultimi giorni di ottobre. Come per la Vergine, ma con un discorso inverso, approfittate perchè le opportunità vanno prese al volo.

Momento difficile per la Vergine ma per questo segno la fortuna non manca: giorni molto soddisfacenti per voi

Fermatevi un attimo! Non lasciatevi offuscare dal malessere. Le brutte notizie non devono lasciarvi a terra ma devono essere una spinta in più per dare il massimo. Se per la Vergine non saranno giorni facili, un altro segno invece si appresta a vivere le ultime giornate di ottobre nella pienezza della positività. I Gemelli saranno toccati fortemente dalla fortuna. Dovrete approfittare per cercare di portare a termine tutto quello che fino ad ora avete lasciato in una posizione di titubanza.

L’energia non vi manca, potete usarla nel lavoro, in famiglia, in qualsiasi campo la ritenete necessaria. L’aspetto che più gioverà sarà proprio quello finanziario. Potreste vedere arrivare una bella entrata di denaro. Anche l’amore sarà toccato dalla positività. Infatti coloro che hanno vissuto un momento di crisi noteranno accendere la passione mentre potrebbe esserci un colpo di fulmine per chi è solo. I Gemelli vivranno giorni di grande benessere, fatevi cullare dal momento e fate sì che ciò accada.