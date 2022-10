Se anche tu dimentichi questo step mentre ti trucchi corri ai ripari: l’effetto finale è da incubo! L’errore da non commettere col make up.

Non occorre essere dei make up artist per realizzare un trucco perfetto, adatto alle nostre occasioni speciali. Grazie ai tutorial e ai consigli presente sul web, anche le principianti possono cimentarsi con pennelli e ombretti. L’importante è evitare alcuni, gravi, errori, che è possono rendere vani tutti i vostri sforzi.

Partendo al presupposto che sbagliando si impara, ci sono piccolo e semplici regole da seguire per fare in modo che il risultato finale sia proprio quello che desideravamo. C’è uno step, in particolare, a cui non tutti danno la giusta importanza, ma che è fondamentale per la buona riuscita del nostro make up. No, non parliamo di colori più o meno adatti ad uno o un altro viso: parliamo di qualcosa che riguarda proprio tutti. Se anche tu fai questo errore, dovresti fare più attenzione!

Lo step da non sottovalutare quando ti trucchi: eviterai un ‘fastidioso’ inconveniente

Il mondo del beauty è un vero e proprio paradiso per le appassionate di cosmetica. Esistono, ormai, milioni e milioni di prodotti, che permettono di realizzare i make up più diversi e accontentare tutti i gusti. Dalle nuance neutre a quelle accese, dai finish lucidi a quelli matt e opachi: ce n’è davvero per tutti! L’importante, però, è ricordarsi alcuni piccoli passaggi, apparentemente futili, ma fondamentali per evitare ‘disastri‘. Oggi vi parliamo di una zona che quasi tutte dimenticano di truccare, non pensando all’effetto finale, decisamente sgradevole da vedere. A cosa ci riferiamo?

Proprio a questo, al collo! Così come è importante idratarlo e applicare i prodotti di skin care, allo stesso modo è fondamentale truccare il collo, proprio come il resto del viso. Il motivo è facilmente immaginabile: non è bruttissimo vedere quel fastidioso ‘stacco’ di colore tra viso truccato e il resto del corpo? Quando esageriamo col fondotinta chiaro, può capitare che il viso risulti più chiaro rispetto a collo e decolletè, ma, in genere, il volto truccato rischia spesso di apparire più scuro del resto del corpo che abbiamo in mostra… soprattutto se siamo in inverno e l’abbronzatura non ci aiuta! Il consiglio, quindi, è truccare ed usare fondotinta, anche il primer, dove è necessario, su collo e petto. Eviterete l’effetto ‘maschera’ e il vostro make up, anche se accentuato, risulterà molto naturale.

E voi, siete tra il gran numero di persone che dimentica completamente di truccare il collo o siete attente a questo particolare? Piccola chicca per evitare di sporcare le maglie di trucco: dopo aver applicato i prodotti, usa uno spray fissante prima di indossare i vestiti! Non rischierai nulla!