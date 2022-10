Non lasciateli mai soli con la carta di credito: questi segni zodiacali sono pericolosi con il denaro

Non lasciateli mai soli con la vostra carta di credito: questi segni zodiacali sono molto pericolosi con il denaro. Dei veri spendaccioni!

Non tuti noi ovviamente abbiamo lo stesso rapporto con il denaro. Alcuni sono più parsimoniosi ed oculati nelle spese. Altri, invece, sono dei veri spendaccioni o soffrono addirittura di shopping compulsivo.

Ad incidere su questo aspetto della nostra vita ci si mettono anche le Stelle. Sì, perché è praticamente appurato che esistono alcuni segni zodiacali che hanno le mani bucate! Attenzione, quindi, a non lasciare mai da soli con la vostra carta di credito i nati sotto questi segni perché potrebbero rivelarsi davvero molto pericolosi.

Come gestire il denaro

Come abbiamo già visto, la gestione del denaro è un terreno tutt’altro che semplice da esplorare. Alcuni di noi infatti riescono nell’impresa, altri invece si rivelano un vero e proprio disastro. Anche lo zodiaco in tutto ciò sembra volerci mettere lo zampino, perché esistono dei segni zodiacali che sicuramente sono più spendaccioni di altri.

A tal proposito, secondo uno studio condotto dal sito Internet Psychicworld.com, i segni più spendaccioni sarebbero proprio questi. La ricerca è stata, di fatto, condotta su un campione di 2.400 intervistati, i quali hanno dovuto rispondere ad una serie di domande riguardanti i propri risparmi. Ecco che cosa ne è emerso.

Questi segni zodiacali sono pericolosi con il denaro

Alla luce di quanto abbiamo finora detto, non dovreste mai lasciare questi segni zodiacali con la vostra carta di credito poiché sono dei veri spendaccioni. Vediamo subito di chi stiamo parlando. Al primo posto della classifica stilata dal sito Internet Psychicworld.com ci sono i nati sotto il segno dell’Ariete. Essi, infatti, hanno un vero problema di gestione delle finanze. La maggior parte di loro ha ammesso di spendere quasi tutto il proprio stipendio mensile, senza riuscire a tenere nulla da parte.

Al secondo posto troviamo i Bilancia. Del resto, come spesso abbiamo ricordato nei nostri precedenti articoli, questo segno zodiacale tende a vivere al di sopra delle sue possibilità economiche. Anche i Cancro non sanno resistere alle tentazioni, pertanto sperperano ingenti quantità di denaro in acquisti compulsivi. Toro, Acquario, Sagittario e Gemelli si collocano più o meno a metà classifica, in quanto il loro rapporto con i soldi varia a seconda della situazione.

Al contrario, tra i maggiori risparmiatori dello zodiaco troviamo sicuramente la Vergine e lo Scorpione che sono molto abili a calcolare le proprie spese in maniera oculata. Ma arriviamo, infine, al podio dei segni parsimoniosi occupato da Capricorno, Leone e Pesci. Questi, infatti, non solo sono bravi a risparmiare, ma riescono anche a gestire in maniera ottimale il denaro senza troppe rinunce. Se, quindi, volete dormire sogni tranquilli lasciate la vostra carta di credito ad un Pesci. Al contrario, non fatelo con Ariete, Bilancia e Cancro perché sono pericolosissimi!