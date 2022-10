Ottobre non si concluderà nei migliori dei modi: questo segno vivrà una brutta settimana, state calmi!

Il mese di Ottobre non si concluderà affatto nei migliori dei modi per questo segno: vivrà una settimana molto brutto, state calmi!

Seppure manchino pochissimi giorni al mese di Novembre e le sue previsioni zodiacali ci dicono che accadrà davvero l’impensabile, non possiamo fare a meno di dirvi che quelle di questa ultima settimana di Ottobre non promettono grandi cose. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che da Lunedì 31 Ottobre inizieranno sette giorni di fuoco per diverse stelle, ma per un segno particolare.

Stando a quanto ci fanno sapere le previsioni dell’ultima settimana di Ottobre, sembrerebbe proprio che i prossimi sette giorni saranno decisamente importantissimi per un segno zodiacale in particolare. Una settimana decisamente bruttissima, ve lo garantiamo, che soprattutto coinvolgerà ogni punto di vista. A partire dall’aspetto professionale fino a quello riguardante i rapporti d’amicizia e d’amore, la pazienza di chi è nato sotto questa stella sarà davvero messa a dura prova! Siete curiosi di quale astro stiamo parlando?

Ultima settimana di Ottobre molto complicata per questo segno: mantenete la calma

“Keep Calm”: deve essere proprio questo il motto che, per questa ultima settimana di Ottobre, il segno zodiacale a cui fa riferimento deve ripetersi dentro di sé. La sua pazienza, come dicevamo poco fa, verrà messa a dura prova e, in diverse occasioni, sarà il protagonista di scontri, litigi ed incomprensioni. Insomma, diciamoci la verità: non sarà una fine di Ottobre molto felice per questa stella! Ovviamente, così come capiterà nei prossimi giorni ad un altro segno, anche questo riuscirà a trovare dentro di sé una forza impressionante da riuscire a superare qualsiasi tipo di momento negativo. D’altra parte, come si suol dire: la pazienza è la virtù dei forti! Prima di scoprire cosa accadrà a questo segno, facciamo un attimo il punto della situazione.

Dando uno sguardo all’oroscopo di quest’ultima settimana di Ottobre, possiamo dire che sono davvero pochissimi quei segni zodiacali che chiuderanno in bellezza questo mese. La maggior parte di essi, infatti, vivrà un momento decisamente di sconforto. Tra questi, purtroppo, c’è proprio lui: il Toro! A quanto pare, sembrerebbe che questo segno di terra avrà un inizio di settimana per niente florido e che dovrà affrontare diverse discussioni sia sul lavoro che in famiglia, che aumenteranno ancora di più il suo nervosismo. Se, però, i primi giorni della prossima settimana vi remeranno completamente contro, sembrerebbe che la situazione sia pronta a cambiare già verso il fine settimana. A questo punto, quindi, non ci resta che dirvi di stringere i denti e portare molta pazienza, anche se ci rendiamo conto che non è sempre facile.

Sicuramente non trascorrerete una settimana semplicissima, ma cari amici del Toro sappiate che voi siete più forti di quello che pensate.