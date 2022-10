Puoi chiamarli a qualsiasi ora del giorno, sono disposti a tutto pur di aiutarti: sono i segni altruisti

Quali sono, secondo l’astrologia, i segni più pronti a darsi completamente per aiutare il prossimo: sono davvero tanto altruisti.

In una società come quella attuale, individualista e tutta improntata alla soddisfazione del proprio ego e delle proprie esigenze, i gesti di generosità ed altruismo sono davvero una carezza al cuore. Molto dipende, ovviamente, dall’indole della persona, dall’educazione ricevuta e…anche dalle stelle! Già, pare proprio che il segno zodiacale di appartenenza influisca sulla propensione ad aiutare gli altri.

Si tratta di persone sulle quali puoi sempre contare perché, non importa quali siano le circostanze, non ci penseranno neanche un secondo a venire in tuo soccorso. Una qualità rara e preziosa di questi tempi e che di solito, quando c’è, si nota facilmente nelle persone che ci circondano.

Secondo gli studiosi dell’oroscopo, alcuni segni in particolare sarebbero più portati di altri a tendere una mano a chi ne ha bisogno: se abbiamo qualche amico/a appartenente ad uno di questi segni, vale proprio la pena di tenerseli stretti perché potrebbero essere un’ancora di salvezza morale e materiale in futuro.

Segni altruisti: a chi spetta il podio dello zodiaco in fatto di generosità

I protagonisti dello zodiaco maggiormente disposti ad aiutare gli altri sono essenzialmente 3: uno appartiene all’elemento Aria, l’altro all’elemento Fuoco e l’altro ancora all’elemento Terra. Partiamo dal terzo classificato fino a scoprire chi si aggiudica la coppa di segno più altruista.

Un bel terzo gradino sul podio spetta all’Acquario, il ‘pazzerello0 per eccellenza: la sua natura ‘folle’ e poco incline ai limiti lo rende un vero vulcano di energia nei rapporti umani. Che si tratti di amore o di amicizia, sono perfettamente in grado di immedesimarsi negli stati d’animo altrui e quindi di non esitare ad offrire il loro aiuto se ce n’è bisogno.

Gli avventurosi Sagittario conquistano invece un dignitosissimo secondo posto: la loro allegria e l’entusiasmo che li accompagna in tutto ciò che fanno, li spinge ad essere molto premurosi con gli altri e a non sottrarsi mai quando serve la loro collaborazione.

Ed ora, rullo di tamburi…a chi va il ‘premio altruismo’ nella classifica delle stelle? Proprio al segno che mai avreste immaginato ossia la Vergine! Gli amici nati sotto questo segno possono sembrare freddi e privi di emotività, ma si tratta solo di apparenza. La verità è ben altra: quando una Vergine tiene davvero a qualcuno, glielo dimostrerà con i fatti, offrendo tutto il sostegno di cui solo loro sono capaci. Sia in amore che in amicizia, dovreste quindi apprezzarli moltissimo perché è davvero difficile che vi capiti di conoscere qualcun altro tanto generoso.

In base alla vostra esperienza personale, cosa ne pensate di questa classifica?