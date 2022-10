Con loro basta davvero pochissimo e subito si iniziare a litigare: questi segni sono così, insopportabili

Ci sono alcuni segni zodiacali con cui basta davvero pochissimo per litigare: sono così e sono davvero insopportabili, statene alla larga.

“Fate l’amore, non fate la guerra”: è questo il motto che, intorno la fine degli anni 60, si leggeva sui muri delle più grandi città italiane. Un motto semplicissimo, da come si può chiaramente comprendere, che rinnega gli scontri e la guerra ed inneggia l’amore. Ad oggi, però, come stiamo messi? Dati i tempi che corrono e quello che sta succedendo dall’altra parte dell’Italia, non possiamo dire che questo motto venga ancora rispettato parola per parola. Quest’oggi, però, non siamo qui per parlare di quanto succede da poco più di un anno in Russia ed Ucraina, ma di quei segni che amano fare la ‘guerra’, trovando facilmente il pretesto per litigare.

Che sia la propria dolce metà, un amico o un familiare, è davvero impossibile stare dietro ad una persona che ama litigare! Avete mai sentito il detto “cerca il pelo nell’uovo”? Ebbene. È proprio questo che fa la persona litigiosa: cerca sempre il pretesto per iniziare una discussione. E che discussione, oseremmo dire! Quando questo segno si mette in testa che deve discutere, non c’è niente da fare: lo fa. E, badate bene, c’è anche il rischio che, nonostante il torto marcio, non vi chieda nemmeno scusa. Insomma, è davvero impensabile averci a che fare!

Chi sono i segni dello Zodiaco che più amano litigare?

Solitamente si dice “l’amore non è bello se non è litigarello”, vero? In linea generale, si può dire che qualsiasi rapporto – che sia quello amoroso o quello familiare, professionale e d’amicizia – se non ha un po’ di ‘pepe’ può risultare stancante e monotono. Però, bisogna ammetterlo: quanta fatica occorre per stare accanto ad una persona che vuole solo litigare? Tantissima, non c’è che dire! Così come i segni più invidiosi dello Zodiaco, anche quelli che trovano il pretesto sciocco per creare una discussione sono davvero insopportabili. Siete curiosi di sapere anche voi a chi facciamo esattamente riferimento?

La nostra classifica dei segni che più amano litigare, ne siamo certi: vi sorprenderà! Rintraccerete, infatti, quegli astri che hanno una parvenza pacifica, ma che nella realtà sono tutt’altro! Pronti a saperne di più?:

Leone: al primo posto di questa classifica, non poteva non esserci lui. Da un segno fortissimo quale è, questa stella facilmente perde la pazienza con chi gli sta intorno! Certo, dopo subito ritorna sui suoi passi, ma quando s’arrabbia è davvero insopportabile!;

al primo posto di questa classifica, non poteva non esserci lui. Da un segno fortissimo quale è, questa stella facilmente perde la pazienza con chi gli sta intorno! Certo, dopo subito ritorna sui suoi passi, ma quando s’arrabbia è davvero insopportabile!; Scorpione: anche per questo segno basta davvero pochissimo per scatenare la sua ira. E, badate bene, la sua rabbia può durare anche giorno e giorni!;

anche per questo segno basta davvero pochissimo per scatenare la sua ira. E, badate bene, la sua rabbia può durare anche giorno e giorni!; Gemelli: sembrano la classica ‘acqua cheta’, ma non è affatto così! Chi è nato sotto questa stella ha l’abitudine di litigare per nulla e di esagerare con chi non dovrebbe.

Ovviamente, così come detto in diverse occasioni, il nostro è un discorso molto generale e che non va assolutamente nessuno di specifico.