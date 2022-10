Stanno mettendo tutti una spugna per i piatti nel forno a microonde: il motivo ti lascerà di stucco

Stanno mettendo tutti una spugna per lavare i piatti nel forno a microonde: il motivo ti lascerà davvero senza parole, provaci.

Se scoprire il motivo che sta spingendo tantissimi amanti delle pulizie ad inserire un sacchetto di plastica nella lavatrice, vi ha lasciato senza parole, siamo certi che anche questo ‘trucchetto’ sortirà lo stesso affatto. Sono davvero diverse, infatti, le persone che sono solite mettere la propria spugna per i piatti nel forno a microonde. Sapete perché? Resterete davvero senza parole!

Come spiegato in un nostro recentissimo, la spugna per pulire e lavare i nostri piatti è tra gli oggetti più ‘sporchi’ che esistano in cucina. Per quanto si possa fare sempre un ottimo lavaggio ed una sua corretta disinfezione, non si può fare a meno di ribadire quanto questa sia un ottimo intrattenitore di batteri. Se adesso vi dicessimo che, oltre al metodo classico di pulizia, ce n’è un altro che stravolgerà completamente la vostra vita? In tanti, come detto poco fa, sono soliti inserire la propria spugna nel fornetto a microonde per averne una completamente nuova e pulita. Forse non tutti lo sanno, ma è proprio in questo modo che si ha la possibilità di debellare la stragrande maggioranza di batteri. Curiosi di sapere come fare? Scopriamolo insieme.

Inserisci anche tu la spugna per i piatti nel forno a microonde: impazzirai per il risultato

Se anche voi non avreste mai pensato di inserire la spugna per i piatti nel forno a microonde, vi sbagliavate di grosso! In tantissimi, infatti, sono soliti farlo ed hanno garantito dei risultati davvero pazzeschi! Con un metodo davvero semplice e, soprattutto, velocissimo da mettere in pratica, non solo la spugna ritorna ad essere pulita proprio come se fosse nuova, ma è completamente priva di batteri. Davvero pazzesco, non trovate?

Se anche voi volete provare questa tecnica incredibile, non dovete fare altro che prendere una ciotolina, riempirla d’acqua ed immergerci la vostra spugna. Fatto questo, azionate il microonde al massimo, inseritici la vostra ciotolina e lasciatela lì per pochissimi minuti. Vi assicuriamo che il risultato che ne uscirà fuori lascerà anche voi senza parole. La spugna, infatti, sarà pulitissima e priva di qualsiasi tipo di batterio preesistente.

Ci sono altri rimedi?

Se proprio non vi va giù il fatto di inserire una spugna nel forno a microonde, sappiate che ci sono tantissimi altri metodi, oltretutto naturali, che garantiscono una sua perfetta pulizia. Potete, ad esempio, far bollire dell’acqua all’interno di un pentolino ed inserirci delle gocce di aceto o di succo limone per poi immergerci le vostre spugne e lasciarle lì per circa un paio d’ore. Terminato il tempo d’attesa, sciacquatele accuratamente e mettetele ad asciugare. Infine, potete usare un ‘miscuglio’ di aceto e sale fino per eliminare i cattivi odori.

Insomma, di modi per disinfettare e lavare una spugna ce ne sono tantissimi. Scegliete quello che più vi piace, ma l’importante è che ve ne prendiate cura!