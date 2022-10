Sembra pulita ma non lo è! Usa questo e la spugna per i piatti sarà come nuova

Sembra che la tua spugna per i piatti sia pulita, ma invece non lo è affatto: usa questo e vedrai che ti risulterà nuova come prima.

Chi è amante delle pulizie, sa benissimo quanto una buona spugna sia uno degli oggetti fondamentali per le pulizie di case. Che venga utilizzata per lavare i piatti o anche per raggiungere ed eliminare le più ‘antipatiche’ incrostazioni, la spugna non può assolutamente mancare nelle nostre cucine.

Forse non tutti lo immaginano, ma la spugna è tra quei oggetti che più ‘catturano’ sporcizia ed acari e che devono essere cambiati dopo un po’ di tempo. Sapete, però, com’è possibile rendere questo oggetto prezioso per tutte gli amanti della pulizie completamente nuovo? Tante volte può sembrare che questa appaia pulita ed intatta, ma non sempre è così. Soprattutto quando è da diverso tempo che la usiamo ed abbiamo pulito una marea di piatti, è naturale che la retina abbia perso la sua efficienza e che sia decisamente sporca. Com’è possibile, però, rigenerarla? Se recentemente vi abbiamo parlato di come rendere il sugo troppo salato nuovamente appetibile, ma c’è un trucchetto per rendere nuova anche la spugna per i patti pulita ed utilizzabile? Che ve lo diciamo a fare: assolutamente si!

Come rendere pulita la spugna per i piatti: il segreto che non avresti mai pensato

Sono davvero tantissimi gli oggetti che usiamo quotidianamente nelle nostre case e che non immaginiamo quanto necessitino di pulizia ed attenzione. Tra i diversi, però, non possiamo fare di aggiungere anche lei: la spugna per i piatti! Utilissima per pulire e disincrostare tutti i residui di cibo da piatti e pentole, quest’oggetto è sicuramente tra i più sporchi presenti nelle nostre cucine. Che cosa fare, quindi, quando è trascorso molto tempo dall’inizio del suo utilizzo e quando ci si inizia a rendere conto che la retina non scrosta più? La soluzione di cui un po’ tutti usufruiscono sicuramente è una sola: metterla da parte e gettarla nella pattumiera! Se, però, adesso vi dicessimo che esiste un piccolo trucco utile a rendere nuovamente la vostra spugna per i piatti sempre pulita?

Nel corso delle settimane, abbiamo capito che in casa non si getta via davvero nulla! Non solo, quindi, il cibo, ma anche quegli oggetti preziosi indispensabile per le pulizie quotidiane. Curiosi di sapere, quindi, com’è possibile pulire la spugna per i piatti e rimetterla in sesto come se fosse nuova? La risposta è davvero molto elementare: dovete utilizzare del sale! Seguite le nostre istruzioni: prendete un recipiente, riempitelo con dell’acqua molto calda e scioglieteci un bel pugnetto di sale. Fatti questi passaggi, immergete la vostra spugna per piatti qui dentro e lasciatela per circa un paio d’ore. Trascorso il tempo necessario, sciacquate la spugna sotto l’acqua del rubinetto ed iniziare ad utilizzarla: vedrete che pulito che vi lascerà!

Noi seguiremo alla lettera questo consiglio, voi?