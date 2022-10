Con questi biscotti potete creare una torta che vi farà venire l’acquolina in bocca

Con questi biscotti potete creare una torta che vi faranno venire l’acquolina in bocca: la ricetta è molto semplice.

In cucina ci dilettiamo a preparare tanti piatti diversi, che sia un primo, un secondo o un dolce, siamo sempre pronti a metterci ai fornelli. In questo modo diamo libero sfogo alla nostra creatività. Abbiamo un infinito numero di ingredienti quindi possiamo realizzare tantissime pietanze già note o comunque dare vita a nuove ricette. Per esempio se ci avanzano le zucchine possiamo conservarle oppure usarle per fare una frittata.

Aggiungete le uova, un po’ di formaggio e mettete il composto in padella con un filo di olio. Verrà fuori un gustoso secondo in pochissimi minuti. Se invece avete dei biscotti ormai diventati un po’ secchi, non li buttate. Potete utilizzarli per fare tantissimi dolci diversi, sia all’interno sia come base.

Oggi vogliamo lasciarvi una ricetta facile da mettere in pratica usando i biscotti Oro Saiwa. Questa torta che andrete a fare non ha bisogno di cottura. Il risultato vi farà venire l’acquolina in bocca.

Se avete in casa i biscotti Oro Saiwa un po’ secchi non buttateli, potete utilizzarli per fare una torta gustosissima. Partiamo dagli ingredienti che vi servono:

500 gr di biscotti

150 gr di zucchero

100 gr di granella di nocciole

150 gr di burro

200ml di latte

50gr di cacao amaro

200ml di panna fresca

300 gr di cioccolato fondente

Preparazione: dobbiamo sbriciolare con le mani i biscotti in una ciotola e aggiungere la granella. In seguito dobbiamo fare la bagna al cacao. Uniamo lo zucchero con il cacao amaro. In un pentolino sul fuoco mettiamo il burro e il latte e lo facciamo sciogliere. Quando si è sciolto versiamo nella ciotola con il cacao amaro e mescoliamo in modo da eliminare eventuali grumi. Poi prendiamo la bagna e i biscotti sbriciolati e li mettiamo insieme mescolando bene.

Una volta che il composto è pronto prepariamo una teglia di quelle che si aprono a cerniera. Alla base spennelliamo un po’ di burro e sopra mettiamo la carta da forno. Aggiungete dentro il composto e lasciate in frigo per qualche minuto. Intanto prepariamo la ganache al cioccolato. Scaldiamo la panna fresca sul fuoco, poi la togliamo e aggiungiamo il cioccolato tritato e amalgamiamo. Ora dobbiamo prendere la torta dal frigo e sopra versare la ganache. Uno degli ultimi passaggi è quello di rimetterla nel frigo per circa 2 ore.

L’ultimo invece prevede la decorazione. Potete aggiungere la granella di nocciole cospargendola sopra o fare delle creazioni come più vi piace. Ricordate di togliere la torta dalla taglia a cerniera. Il vostro dolce è pronto per essere gustato.