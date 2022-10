È incredibile questo trucchetto per i pavimenti che fa profumare tutta la casa: costa pochissimo e funziona davvero. Devi provarlo!

Pulire i pavimenti è una delle faccende domestiche che svolgiamo più frequentemente. Questo perché è estremamente importante tenere igienizzato per bene il luogo dove viviamo, soprattutto in autunno e in inverno quando fuori piove e in casa abbiamo magari anche degli animali domestici.

Ad ogni modo, se stai cercando un trucchetto facilissimo per far profumare in un batti baleno tutta la casa sei capitato nel posto giusto. Quest’oggi, infatti, stiamo per svelarti un ‘tocco magico’ di cui non potrai più fare a meno. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Non ti resta che scoprirlo subito!

Alcuni consigli preliminari

Prima di svelare qual è il trucchetto formidabile per pulire i pavimenti e profumare in un lampo tutta la casa, facciamo alcune precisazioni a proposito di questa faccenda domestica. Innanzitutto, è bene sapere che per lavare i pavimenti bisogna fare alcune distinzioni in base al materiale di cui sono fatti.

Per esempio, per pulire il parquet puoi mescolare 3 litri d’acqua con 15 grammi di bicarbonato di sodio, aggiungere un po’ di sapone di Marsiglia liquido ed il gioco è fatto. Per il marmo, invece, si può usare un mix composto da 3 litri d’acqua, 150 millilitri di alcol denaturato e 15 millilitri di sapone di Marsiglia. Insomma, bisognerà usare per ogni superficie il suo prodotto specifico.

Il trucchetto per i pavimenti che fa profumare tutta la casa

Ma torniamo ora alla questione centrale del nostro articolo e vediamo qual è l’incredibile trucchetto per lavare i pavimenti e far profumare tutta la casa. Sai già di che cosa si tratta? Ebbene, non dovrai fare altro che usare uno di questi prodotti ed il risultato finale è garantito.

Ecco alcuni esempi: