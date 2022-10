Non buttare il lievito scaduto: scioglilo nell’acqua ed usalo così, non immaginerai mai cosa succede

Non buttare il lievito scaduto: sciogli il panetto nell’acqua ed usalo così, siamo certi che non avreste immaginato quello che succede.

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo raccontato diverse volte quanto alcune abitudini casalinghe fossero dei veri e propri errori. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo svelato quanto sia sbagliate buttare via il sugo troppo salato e il latte scaduto. Se adesso vi dicessimo che ad aggiungersi a questi prodotti inutilizzabili, se ne aggiunge un altro, ci credereste? Parliamo proprio del lievito di birra scaduto!

Così come la farina, anche il lievito è indispensabile per la preparazione di tantissimi e succulenti cibi che si alternano sulle nostre tavole, rendendole irrinunciabili. Rintracciarlo nei supermercati è davvero facilissimo ed il suo costo, diciamoci la verità, non è nemmeno esageratissimo. Quello che, però, è importantissimo da tenere sotto controllo è la scadenza.

Se anche voi avete intenzione di preparare una bella pizza, ma vi rendete conto che il vostro lievito di birra è scaduto, ovviamente desistete con la preparazione, ma non gettate affatto il panetto. Quello che in pochissimi sanno, infatti, è che questo può essere utilizzato in un altro modo. Come? Procedete con la lettura: non ve ne pentirete!

Non gettare il lievito scaduto: non immagini nemmeno cosa ci puoi fare

Se vi dicessimo che il lievito scaduto, ovviamente, non può non essere utilizzato per la preparazione di pasti ma per molto altro ancora, ci credereste? È proprio questo quello che abbiamo appena scoperto e che, non vi nascondiamo, ci ha lasciato davvero senza parole. Seppure il panetto possa non occorrere più una volta che è giunto al termine di scadenza per impastare, sembrerebbe che possa essere comunque utilizzato in casa. Tutto quello che dovete fare, infatti, è sciogliere il lievito di birra in un po’ d’acqua ed iniziarne a farne uso. Come? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Vi assicuriamo, però, che questo ‘insolito’ utilizzo del panetto vi lascerà davvero senza parole.

Se anche voi adesso vi starete chiedendo cos’è possibile fare col lievito di birra scaduto, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Sembrerebbe, infatti, che questo ‘ingrediente’ possa essere mischiato con l’acqua per annaffiare le piante. Avete letto proprio bene, si! È proprio questa la funziona alternativa del panetto che, molto probabilmente, in pochissimo conoscevano.

Clamoroso non trovate? Una volta annaffiate con del lievito e dell’acqua, le vostre piante saranno ancora più splendenti, forti, sane e, soprattutto, con dei fiori super colorati. Altro che arcobaleno! Cosa ci dite? Ci proverete anche voi?

Avreste mai immaginato la ‘funzione’ alternativa del lievito di birra una volta scaduto? Noi assolutamente no, ma non vi nascondiamo che non vediamo l’ora di provare e gustarci l’effetto.