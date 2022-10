Di sicuro a molti sembrerà assurdo: sai perché molti mettono i gusci delle uova nel cestello della lavatrice? Non crederai ai tuoi occhi

Ci sono moltissimi metodi e rimedi che possiamo utilizzare partendo da semplici e comuni ingredienti. Trucchi da sfruttare per ogni genere di faccenda con cui dobbiamo confrontarci. Eppure, questa, vi lascerà proprio senza parole per la sua particolarità. Non crederai ai tuoi occhi: sai perché molti mettono i gusci delle uova nel cestello della lavatrice?

Non abbiamo dubbi sul fatto che per molti di voi si tratterà quasi di una follia, di un’assurdità, eppure, una volta che avrete scoperto il motivo, vorrete assolutamente fare una prova anche voi. Del resto, perché non fare un tentativo visto che si tratta di un trucchetto che praticamente non ci viene a costare nemmeno un soldo? Preparatevi però a restare a bocca aperta, perché è geniale!

Gusci delle uova in lavatrice: non crederai ai tuoi occhi, sembra una follia ma è un’idea geniale

Partiamo dal presupposto che c’è una motivazione specifica per fare una cosa del genere. Ovviamente i gusci d’uovo hanno una loro specifica funzione che vi spiegheremo a breve e che, perché no, vi darà anche la possibilità di risparmiare qualche soldo evitando di acquistare e utilizzare un prodotto in particolare.

Vogliamo però precisare che ci sono dei passaggi precisi da seguire se non vogliamo combinare un pasticcio, quindi fate attenzione a non saltarne nessuno o rischierete di rovinare il vostro elettrodomestico. Siete pronti a iniziare?

Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è lavare con cura i gusci. Non deve rimanere traccia del loro contenuto, quindi abbiate cura di pulirli per bene e di asciugarli alla meglio. Non fate poi l’errore di spargerli nel cestello liberamente: rischierebbero di andare a infilarsi nei punti più difficili da raggiungere o di otturare i tubi di scarico.

Per servircene dobbiamo infilarli in un sacchetto traspirante che andremo a sigillare con un nastrino. Sarà dunque il sacchetto in cui li abbiamo sistemati che andremo a posizionare nel cestello per sfruttare le loro proprietà. L’acqua, infatti, inumidirà comunque i gusci, penetrando la stoffa e assorbirà il necessario.

Ma perché dovremmo mettere i gusci delle uova nella lavatrice?! La risposta vi sorprenderà: per far brillare come mai prima d’ora i nostri abiti bianchi! Sì, perché proprio i gusci andranno a “catturare” lo sporco, facendo in modo che i nostri tessuti tornino a splendere come fossero nuovi. Potrebbe sembrare impossibile, ma vi basterà fare un tentativo per rendervi conto che invece è un metodo davvero molto efficace. E, del resto, non ci costa davvero niente: prepariamo una bella frittata per cena e approfittiamone, ne vale la pena!