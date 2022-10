Ti svelo il segreto per allontanare le cimici dalla tua casa: usa questo e gli dirai ‘addio’ per sempre

Ti svelo il segreto per allontanare le cimici dalla tua casa: usa questo e dirai per sempre ‘addio’ a questi fastidiosissimi insetti.

Non solo le blatte, ma anche le cimici sono tra gli animali più fastidiosi che esistono. Particolarmente attratti dall’odore del bucato appena lavato, sono soliti addentrarsi su di esso, riuscendo ad entrate nelle nostre case a nostra insaputa e, soprattutto, provocando non poco ‘fastidio’ quando iniziano ad avvertire un po’ di pericolo intorno. Vi siete mai chiesti, però, se sia possibile allontanare le ‘odiate’ cimici dai nostri appartamenti?

Se dire ‘addio’ alle blatte è un vero e proprio gioco da ragazzi, vi assicuriamo che allontanare le cimici dalle nostre case lo è altrettanto. C’è, infatti, la possibilità di far sparire completamente questi insetti in maniera del tutto naturale. No, non parliamo di quella ‘particolare’ pianta, su cui vi abbiamo recentemente dedicato un articolo, ma di molto altro ancora. Per salutare per sempre le cimici dalle nostre abitazioni, infatti, ti basterà solo questo: vi assicuriamo che è davvero un ottimo compagno! Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Come allontanare per sempre le cimici dalla tua casa: provaci, il rimedio è infallibile

Se anche voi inizierete a provare questo ‘trucchetto’ per allontanare le cimici, vi assicuriamo che non lo lascerete più. Non si tratta di alcuna decisione drastica, sia chiaro, ma di un rimedio del tutto naturale che, in un vero e proprio batter baleno, allontanerà questi fastidiosi e puzzolenti insetti dal vostro bucato lavato e pulito. Non credete alle nostre parole? Fate così: andate ad acquistare una saponetta molle potassico e vedrete che potrete dire ‘addio’ per sempre a questo spiacevolissimo incubo! Grazie, infatti, al sale potassico, glicerina, acqua e vegetale – è proprio di questo che si compone il sapone – si crea un ottimo nemico contro le cimici, che di conseguenza dovranno solo arrendersi e non entrare più in casa. Cosa bisognare fare, però? Da come si può chiaramente comprendere, non basta solo il sapone per allontanare questi insetti, ma è anche necessario creare una vera e propria miscela potentissima.

Il primo passo da fare, come dicevamo, è comprare questo sapone, tagliarne una piccola quantità ed immergerlo in un litro d’acqua. Una volta che la zolletta di saponetta si sarà completamente sciolta, versate il liquido in un contenitore ed iniziare a spruzzarlo qualche passo prima di finestre e balconi, tende e persiane. Insomma, è importantissimo utilizzare il miscuglio su quelle zone che consentono l’accesso alle cimici all’interno delle nostre case.

Per dire addio a questi insetti, quindi, non serve granché: con un solo ingrediente ed un miscuglio creato ad hoc per la situazione, le cimici non entreranno più nelle vostre case.