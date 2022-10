Ti servirà una bottiglia di plastica per la tua lavatrice e risolverai un problema molto comune

Una semplice bottiglia di plastica potrà finalmente risolvere un problema molto comune con la lavatrice: ti basta fare così

Se pensiamo ad un elettrodomestico che in casa nostra è quasi sempre in funzione, di sicuro il primo che ci viene in mente è la lavatrice. Che fortuna averla in casa, ha da tempo ormai sostituito il classico lavaggio a mano che una volta si era soliti praticare.

Ma come tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, anche la lavatrice necessita di una accurata manutenzione per fare in modo che questa funzioni al meglio ed a lungo. Sappiamo infatti quanto ci costa dover provvedere ad aggiustare un elettrodomestico guasto, e di questi tempi dove i costi sono ormai aumentati a dismisura non è certamente il caso di trascurare la pulizia e la manutenzione dei nostri elettrodomestici. In particolare, in questo caso parliamo della lavatrice. Sono quasi sicura che quello di cui stiamo per parlare è un problema comune e molti. Ma con questo semplice rimedio avremo la possibilità di rimediare in poche mosse e senza spendere un soldo! Come è possibile? Avremo bisogno di una semplice bottiglia di plastica ed avremo fatto. Di cosa si tratta? Lo scopriamo subito insieme!

Con questo metodo risolvi un problema molto comune: la tua lavatrice sarà come nuova, stenterai a crederci

Avere in casa la lavatrice è una vera fortuna. Occhio però al suo corretto utilizzo. Per un funzionamento regolare nel tempo, è necessario che ci prendiamo cura di questa. Come possiamo fare? Innanzitutto, uno dei problemi nei quali incorriamo tutti, è quello dei cattivi odori provenienti dal cestello della lavatrice. Quando questo accade, può dipendere da vari motivi.

Il primo, la pulizia degli scarichi. Se di tanto in tanto non pratichiamo un ciclo di lavaggio a vuoto per la pulizia degli scarichi, il problema non lo risolveremo così facilmente.

In secondo caso, è essenziale una volta terminato il bucato non lasciare gli indumenti bagnati per troppo tempo chiusi all’interno del cestello. Questo non fa altro che contribuire alla diffusione dei cattivi odori.

Ma a questo proposito, ti svelo un trucco semplicissimo che ti aiuterà a risolvere questo comunissimo problema con la lavatrice. Se vuoi rimuovere i cattivi odori devi utilizzare una semplice bottiglia di plastica. Ma attenzione, non è una bottiglia qualunque! Stiamo parlando dell’aceto di vino bianco. Sappiamo ormai quanto questo ingrediente sia un vero portento non solo ai fornelli ma in particolare nelle faccende domestiche. Adoperato soprattutto per la sua capacità di eliminare ed anzi neutralizzare i cattivi odori. Ecco perché lo utilizzeremo anche noi per eliminare i cattivi odori all’interno della lavatrice. Come fare? E’ molto semplice. Ci basterà versare una bottiglia di aceto di circa 1L direttamente nel cestello. A questo punto azioniamo un ciclo di lavaggio a vuoto, quindi senza alcun indumento nel cestello. Una volta terminato il nostro lavaggio, potremo notare che i cattivi odori saranno spariti. La nostra lavatrice sarà come nuova e pronta all’uso!