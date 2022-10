Pulire casa può essere una scocciatura, ma con questo ingrediente il tuo piano cottura brillerà senza fatica, altro che detersivo!

Quando ci dedichiamo alle faccende domestiche siamo consapevoli del fatto che non tutto sarà una passeggiata. In alcuni punti lo sporco è ostinato e incrostato e ci rende la vita difficile. Per questo vogliamo darvi un suggerimento che di sicuro può darci una mano preziosa. Decisamente meglio del detersivo: il piano cottura brillerà con questo ingrediente che hai già.

Di sicuro non avrete bisogno di acquistarlo perché si tratta di un ingrediente molto comune che usiamo quasi ogni giorno. E vi farà risparmiare anche qualche soldo perché in questo modo non avremo bisogno del classico detergente!

Il piano cottura brillerà grazie a questo ingrediente che hai a casa: meglio del detersivo!

Di sicuro è capitato anche ad alcuni di voi: una volta strofinato, sgrassato e disincrostato il nostro fornello ecco che ci siamo accorti che l’effetto lucentezza che tanto amiamo ormai è svanito. Un piano cottura lucido e brillante contribuisce all’effetto “pulito” che vogliamo vedere nelle nostre case, ma come fare a rimediare senza bisogno di prodotti costosi?

Forse non ve lo hanno mai detto, ma c’è un ingrediente che teniamo in dispensa e che può diventare un prezioso alleato in questo caso. Nelle prossime righe vi spiegheremo di che si tratta e come utilizzarlo: vi lascerà davvero a bocca aperta per la sua efficacia strepitosa.

Avete presente l’olio d’oliva? Sì, proprio quello che utilizzate come base per molti condimenti. Possiamo dire che la maggior parte dei nostri piatti diventa saporita proprio grazie a questo prodotto. Ebbene, se vi dicessimo che è portentoso anche per lucidare il piano cottura? Vediamo insieme come servircene in modo ingegnoso.

Ciò che dovete fare è semplice e veloce. Appena il vostro fornello sarà bel pulito, igienizzato e asciutto muniamoci di un canovaccio di cotone chiaro. Inumidiamolo con qualche goccio di olio d’oliva e andiamo a passarlo con delicatezza sul fornello. Non dobbiamo strofinare, semplicemente “spalmare” l’ingrediente seguendo sempre la stessa direzione.

Ora facciamo un passo indietro e stiamo a guardare: il piano cottura è di nuovo brillante e luminoso, perfetto come se fosse nuovo, sembra proprio una magia! Un trucco davvero furbissimo e geniale che di certo vorrete provare anche voi, non vi deluderà potete fidarvi. Vi ricordiamo che non occorre esagerare con le quantità e “inzuppare” il fornello o otterremo l’effetto contrario, ovvero lo ungeremo. Sono sufficienti poche gocce per ottenere un risultato apprezzabile e invidiabile. E senza spendere un soldo, riuscite a crederci? Tutti vorranno sapere qual è il vostro segreto per mantenerlo così luminoso e perfetto, su questo non ci sono dubbi!