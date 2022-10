La funzione di Whatsapp che ti ‘salva la vita’: anche se hai sbagliato adesso puoi rimediare; un trucchetto pazzesco che non tutti conoscono.

Che mondo sarebbe senza Whatsapp? L’applicazione di messagistica istantanea più utilizzata al momento ha decisamente cambiato il modo di comunicare e interagire tra le persone. I messaggi vocali hanno ormai quasi del tutto preso il posto delle vecchie telefonate e la chat di Whastapp è di gran lunga più pratica e funzionale dei ormai dimenticati sms. Ma sei davvero sicuro di conoscere proprio tutto su quest’app?

Nei meandri dell’applicazione dall’iconico logo verde si nascondono diversi segreti e funzioni, che non tutti conoscono o utilizzano. La maggior parte delle persone usufruisce solo di una piccola percentuale delle impostazioni fornite da Whatsapp e oggi vogliamo parlarti proprio di una di queste. Un vero e proprio trucchetto che ti può salvare in diverse occasioni: c’entrano i messaggi! Curioso di scoprire di cosa si tratta? Iniziamo!

Whatsapp, la funzione segreta che ti risolve un grosso problema: come recuperare i messaggi

Sarà capitato a tutti, durante l’utilizzo di Whatsapp, di commettere questo errore. Parliamo della cancellazione, per sbaglio, di alcuni messaggi che invece erano di fondamentale importanza. Il panico ti assale: come faccio adesso? Niente paura, c’è una soluzione a tutto… anche a questo! Sembra incredibile, ma è possibile recuperare i messaggi eliminati in poche e semplici mosse anche senza backup, sia che tu possieda un Iphone sia se, invece, si parla di dispositivi Android. Per quanto riguarda questi ultimi, hai bisogno di un’applicazione.

Si tratta di Undeleter Recover Files & Data, un’app che funziona facendo una vera e propria scansione del vostro cellulare, recuperando e ripristinando i dati che non sono più visibili, ma sono ancora presenti nel sistema. Puoi trovare l’app in versione gratuita, ma se il tuo intento è quello di salvare i messaggi e non soltanto di leggerli, dovrai optare per la versione a pagamento: il costo è, in ogni caso, di pochi euro. È bene precisare, però, che la buona riuscita di questa funzione dipende molto dalla memoria presente sul tuo dispositivo, per cui il consiglio e usare questa ‘strategia’ il prima possibile, non appena ci si accorge di aver eliminato per sbaglio la chat. E per Iphone?

In questo caso, la prima mossa che puoi tentare è quella del reset del tuo dispositivo e successivo ripristino attraverso il backup di iCloud e iTunes. Precisiamo però che il backup deve essere precedente all’eliminazione dei messaggi che ci interessano, altrimenti sarà tutto vano. Non solo: rischiamo di cancellare ulteriori messaggi attraverso questa operazione, per cui pensaci bene!

E tu, hai mai provato a recuperare i messaggi eliminati per errore dal vostro dispositivo?