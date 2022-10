Non immagini neanche cosa puoi fare col pepe nero: no, la cucina non c’entra niente, l’utilizzo alternativo che non tutti conoscono.

È una delle spezie più utilizzate nella nostra cucina, ma non tutti sanno che il pepe proviene da molto lontano. Probabilmente dall’India, dove veniva utilizzato come spezia sin dai tempi più antichi: considerato merce pregiata, il pepe veniva usato anche come moneta di scambio. E se ti dicessimo anche noi possiamo trovare un uso alternativo ( e pazzesco!) di questo magico ingrediente?

No, la cucina non c’entra nulla. Come molti altri prodotti che utilizziamo quando siamo ai fornelli, anche il pepe ha mille utilizzi segreti e può aiutarti a risolvere diversi problemi in casa. Uno di questi te lo riveliamo noi: prova a farlo e resterai assolutamente senza parole guardando il risultato finale.

Pepe nero utilissimo anche in cucina: ti risolve un grande problema

Il pepe, che sia nero, bianco o verde, è una delle spezie più utilizzate per insaporire le nostre pietanze. In particolare il nero, che tra tutti è quello più piccante e dal sapore più deciso: aggiunto sia in grani che in polvere, dona ai tuoi piatti un’aroma senza paragoni. Quello che non sai, però, è che il pepe può trasformarsi in un valido alleato anche lontano dalla tua tavola. Ti diamo un indizio: lavatrice.

Proprio così, prova ad aggiungere pepe nero in grani in lavatrice e il tuo bucato sarà più luminoso che mai. La spezia, infatti, si trasforma in un validissimo detersivo naturale in grado di donare nuova luce ai tuoi vestiti, tenendo vivi i colori. Un modo veloce, pratico ed economico per non sbiadire i tuoi capi, con un prodotto che praticamente tutti abbiamo in casa. Come utilizzare questo prodotto ‘magico’ per il nostro bucato? Basta aggiungere un cucchiaino di pepe nero in grani direttamente nel cestello della lavatrice, con un programma con temperature molto basse. Il risultato sarà ‘wow’: non vedevi le tue magliette e i tuoi pantaloni così luminosi da diverso tempo! Ma cosa c’è dietro la proprietà miracolosa del pepe?

La spezia ha un potere abrasivo ed è, quindi, capace di rimuovere residui di sapone ed altri detergenti, tra le cause principali dell’effetto sbiadito dei nostri capi. In particolare, il ‘trucchetto’ del pepe è efficace ed evidente sui capi neri o scuri, che, in effetti, sono quelli che scoloriscono più facilmente anche dopo un numero ridotto di lavaggi. Un problema con cui hai sempre dovuto fare i conti: finalmente hai la soluzione!

E tu, avevi mai immaginato di poter utilizzare il pepe nero lontano dalla tua cucina e, addirittura, di metterlo in lavatrice insieme al tuo bucato? Prova e siamo certi ti pentirai di non averlo mai fatto prima.