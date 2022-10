Quale nonno non desidererebbe possedere foto dei nipoti in casa? I nonni sono le persone che più di tutti prendiamo come riferimento, comprendendo la loro esperienza e conoscenza della vita sin dalla prima volta che li vediamo. Percepiamo la loro saggezza con il passare degli anni invecchiando insieme a loro e realizzando col tempo gli sbagli dai quali ci avevano messi in guardia.

Quindi perché non regalare ai propri nonni una nostra foto o una dei loro nipoti, così da donare un sorriso genuino e sincero? È importante coltivare l’amore degli anziani, che a loro volta hanno incontrato le peripezie giovanili della vita.

Foto su tela da regalare ai nonni

Uno dei più bei regali da fare ai nonni con le foto dei propri nipoti è sicuramente la stampa delle foto su tela, che può essere personalizzata a proprio piacimento in numerose varianti; a tal proposito clicca qui per vedere degli esempi e dei suggerimenti. L’idea di incorniciare una foto del nipotino appena nato tra le braccia dei nonni, oppure il giorno di un traguardo speciale è un’idea che arricchisce l’animo e arreda la casa degli anziani, offrendo loro un ricordo a portata di mano e di sguardo, oltre a valorizzare le pareti di casa più vuote.

È possibile personalizzare questi regali a nostro piacimento, dando un tocco magico al presente. Le dimensioni possono essere variabili a seconda se vogliamo usarla come foto da comodino o un quadro un po’ più raffinato.

Foto speciali per persone speciali

I nostri nonni sono persone speciali che ci accompagnano per un lunghissimo tratto della nostra vita. Perché allora non pensare a una soluzione diversa come un collage o un book fotografico? I nonni potranno consultare e godersi le foto con i propri nipoti, magari suddivise per anno di nascita.

Puoi creare una decorazione per la parete di casa dei nonni realizzando una serie di foto impostate in modo asimmetrico con colori adeguati alla stanza in questione. Tante sono le alternative se si vuole fare un regalo del genere, basta sfruttare la propria fantasia, stimolandola fino a concepire un’idea gradita a noi stessi.

Festeggiare i nonni

Ormai da anni è stata istituita anche la Festa dei Nonni, che cade nel giorno del 2 ottobre. Questo per ribadire l’importanza di queste figure spesso trascurate non volutamente, ma per uno stile di vita frenetico che non permette di dedicare ad essi il tempo che vorremmo.

Istituita con la legge 159 del 31 luglio 2005 questo dichiara la Festa dei Nonni un “momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”, pertanto, un’ottima circostanza per dedicare a loro un piccolo regalo, che potrà riempire di gioia il loro cuore.

Regala un sorriso ai nonni

Quanto è bello vedere sorridere delle persone anziane? Queste esprimono in una curvatura delle labbra tutta la saggezza insita nel loro animo. È per questo che donare loro qualcosa di vero e tangibile, come può essere un ricordo di un momento o anche di una persona cara può essere una bellissima idea!