Usa questo e anche il trucco più marcato andrà via in una sola passata: ne basteranno poche gocce; dici addio make up in pochi secondi.

Sperimentare nuovi prodotti per realizzare le sfumature più glamour con ombretti, eyeliner, rossetti e fondotinta. Tutto molto bello, ma che fatica, poi, struccarsi! Applicare il make up piace un po’ a tutti, ma non si può dire lo stesso dell’attività di rimuoverlo. Struccarsi, a volte, può essere davvero noioso, soprattutto quando si rincasa tardi di sera e quando il make up è piuttosto marcato. Purtroppo, però, non esistono scuse: mai e poi ma andare a letto truccate!

Rimuovere accuratamente il make up è importantissimo per la salute della tua pelle: non struccarsi in modo corretto, per tempi prolungati, porterà alla formazioni di imperfezioni e impurità che danneggeranno fortemente il tuo viso. Ma niente paura: c’è un metodo che ti permetterà di dire addio al tuo trucco in pochissimi step, utilizzando un prodotto naturale che tutti noi abbiamo in casa. Basteranno poche gocce: anche il make up più ‘strong’ dovrà arrendersi.

Con poche gocce di questo ingrediente il tuo trucco andrà via subito: il segreto che in pochi sanno

Appurato che struccarsi è noioso quanto necessario, oggi vi suggeriamo un metodo del tutto naturale per rimuovere facilmente il tuo make up. Anche quello più marcato, realizzato per una cerimonia o un party in discoteca: scivolerà tutto via a contatto con questo ‘miracoloso’ ingrediente. Di cosa stiamo parlando?

Dell’immancabile olio di oliva, utilissimo in cucina, ma anche lontano dalla nostra tavola. Un ingrediente che si trasforma in valido alleato sia in termini di pulizie domestiche che, come in questo caso, di trattamenti beauty. Forse non lo immagini, ma applicando poche gocce di olio su un dischetto di cotone puoi rimuovere facilmente anche le tracce di make up più ostinate: si, anche eyeliner e mascara, e senza creare il classico effetto ‘panda’ con gli aloni neri. Grazie alle sue proprietà, l’olio di oliva è ottimo per uso cosmetico: oltre a rimuovere il trucco ( anche quello waterproof!), infatti, levigherà ed idraterà la tua pelle, che apparirà sana e luminosa. Non esitare ad usare l’olio di oliva per struccarti e in solo colpo pulirai a fondo la tua cute, sfruttando anche le proprietà elasticizzanti di questo prodotto. Non è un sogno?

L’azione dell’olio di oliva è, inoltre, molto delicata e questo è, quindi, un rimedio adatto anche alle pelli più sensibili e facilmente irritabili. Un metodo veloce e del tutto naturale per dire addio al make up in pochi secondi e, soprattutto, coccolare la nostra pelle del viso. E tu, hai mai provato a struccarti così? Vedrai che non potrai più farne a meno.