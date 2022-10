Se devi andare ad un matrimonio abbiamo il make up giusto per te: il tuo viso sarà molto luminoso

Se devi andare ad un matrimonio abbiamo il make up adatto all’occasione: con questo trucco il tuo viso sarà molto luminoso.

Questo è un periodo di feste, tra matrimoni, battesimi, lauree e compleanni da festeggiare, c’è sempre un’occasione per riunire insieme amici e parenti e trascorrere una serata. Naturalmente prima ancora di recarci a questi eventi dobbiamo mettere in pratica alcune faccende, come scegliere il vestito adatto, l’acconciatura da fare e il trucco.

Spesso ce ne occupiamo anche molte settimane prima se non addirittura mesi. Soprattutto se si tratta di un matrimonio la difficoltà risulta maggiore. Infatti se non abbiamo già il vestito che magari abbiamo utilizzato in una precedente cerimonia, ci tocca comprarlo. Perdiamo molte ore per scegliere quello giusto, giriamo per i negozi fino a quando non restiamo colpiti da uno in particolare.

Quando arriva il grande giorno dobbiamo preoccuparci del trucco e della chioma. Spesso per i capelli ci mettiamo nelle mani di un professionista del mestiere e lo stesso facciamo con il make up. Ma capita anche che preferiamo fare tutto da soli. Uno dei passaggi più difficili è sicuramente il trucco. Dobbiamo creare quello giusto che non sia troppo eccessivo per il nostro volto. Ecco perchè vogliamo lasciarvi un make up per un matrimonio che potete fare voi a casa.

Devi andare ad un matrimonio? Abbiamo il make up giusto per te: con questo trucco avrai un viso luminoso

Se dobbiamo andare ad un matrimonio molte settimane prima ce ne preoccupiamo: scegliamo il vestito, le scarpe, l’acconciatura da fare e il trucco. Molte volte capita che invece di andare da un professionista per il make up, lo facciamo da soli. In questo modo non abbiamo problemi se per caso non ci piace, perchè la colpa è nostra.

Vi vogliamo lasciare qui alcuni passaggi da seguire per un trucco adatto ad una festa come le nozze. La prima cosa da fare è quella di stendere il fondotinta in modo uniforme, prendere la cipria e fissare il tutto. Non esagerate potreste creare una maschera troppo doppia che non si addice al viso. In seguito passate agli occhi. Potete usare prima un marrone chiaro e stenderlo fino a sotto le sopracciglia, poi prendere il colore giallo e stenderlo dall’inizio dell’occhio, dalla parte interna fino alla parte esterna.

Su questa parte che si trova alla punta dell’occhio potete aggiungere alla palpebra un colore più scuro in modo da creare un contrasto (vedi foto). Usate il nero e cercate di colorare soltanto la metà esterna. Potete anche sfumare sotto, come vedete. Ma attenzione a non aggiungere troppo colore. Potete usare anche l’eyeliner o non usarlo, per evitare di creare un occhio troppo scuro. Aggiungete il mascara, mettendolo a zig zag o facendo delle onde. Con il blush e l’illuminante date un po’ di colore al viso e in particolare alle guance. Infine il rossetto. Dato che avete osato con gli occhi scegliete un colore chiaro, come il marrone o arancio o anche un lucidalabbra. Il vostro make up è pronto!