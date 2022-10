Anche tu metti il mascara così? Non è questo il modo giusto, ecco i passaggi da seguire

Anche tu metti il mascara così? Non è questo il modo giusto, segui questi passaggi e vedrai il risultato.

Il trucco è una delle fasi a cui dedichiamo molto tempo. Prima di uscire o di andare ad un evento importante come ad una festa, è tra le cose che facciamo. Bisogna scegliere lo stile adatto anche in base a dove dobbiamo andare. Solitamente in settimana, se non dobbiamo recarci in nessun posto rilevante, tendiamo a truccarci in modo più leggero e naturale.

Sapete qual è il make up perfetto per un effetto naturale? Prima cosa stendete il fondotinta in modo omogeneo, non devono vedersi zone dove è più accentuato e altre meno. Come seconda fase usate il correttore in modo tale da attenuare le occhiaie e con la cipria dovete fissare il tutto. In seguito potete usare il mascara, e il blush per dare un po’ di colore alle guance. Infine il rossetto che può essere su una tonalità nude o più sul rosa carne. Se volete usare anche l’ombretto, il mascara mettetelo dopo. Un colore adatto per farlo sembrare naturale è il marrone chiaro e potete aggiungere sulla parte esterna dell’occhio, sulla palpebra, un marrone più scuro per fare un contrasto di colori e successivamente colorate le ciglia.

Qui c’è sempre qualcuno che fa un errore, come mettete il mascara? Non bisogna far entrare e uscire lo scovolino dal tubetto ma per prenderlo è necessario seguire un esatto passaggio.

Anche tu metti il mascara in questo modo? Non farlo più, ti spieghiamo i passaggi da seguire

Il make up può essere realizzato in vari modi, dipende anche dalla bravura del professionista e dalla creatività. Possiamo scegliere un trucco più leggero e affidarci a colori più chiari tendenti al naturale o scegliere tinte più forti. Solitamente quelle più accentuate le utilizziamo quando dobbiamo andare ad un evento importante o per un’uscita particolare.

Quando ci trucchiamo usiamo tanti prodotti: il fondotinta, il correttore, la cipria, il blush, l’illuminante, l’ombretto, il mascara e così via. Spesso abbiamo difficoltà a mettere il rimmel dato che se ci spostiamo un pochino con la mano può succedere di sporcarci o lasciare dei segni dove non ci devono essere. Quindi dobbiamo fare in modo di eliminarli senza togliere il resto del trucco. Non tutti però sanno come bisogna mettere il mascara. Non dovete prendere lo scovolino facendolo entrare ed uscire dal tubetto.

Vi sveliamo qual è il modo giusto. La tecnica più utile è quella di farlo roteare piano così facendo farlo impregnare di colore, poi posizionatevi davanti allo specchio per metterlo. Dovete stendere il mascara con movimenti ondulatori o a zig zag, partendo dalla base della ciglia e arrivando alla punta. In base a quante volte ripeterete l’operazione avrete un effetto volumizzato o allungato.