Non devono mai affidarsi al fato e devono fare tutto da soli: questi segni zodiacali sono quelli più sfortunati in assoluto.

I segni dello Zodiaco hanno delle caratteristiche che li distinguono dagli altri. Possiamo fare varie classifiche e inserirli in base alle peculiarità che possiedono. Naturalmente questo non vuol dire che tutte le persone nate sotto il segno dello Scorpione hanno una personalità combattente. Significa che c’è una predisposizione caratteriale che li indirizza verso quella caratteristica.

Vi abbiamo più volte svelato alcuni gruppi, come i segni più generosi, quelli più accoglienti e socievoli, i segni più pessimisti e così via. Oggi vogliamo fare una classifica dei segni più sfortunati. Sono quelli che nella vita non godono di grande gioia portate dal fato ma che devono conquistare ogni cosa. Per questo l’impegno deve essere massimo per poter raggiungere gli obiettivi che desiderano.

Ma quali sono questi segni? Vi sveliamo quelli che non hanno proprio fortuna.

Mai una gioia nella loro vita: questi segni zodiacali sono quelli più sfortunati in assoluto

Ci sono dei segni zodiacali che non sono mai toccati dalla fortuna e per loro va benissimo il detto ‘mai una gioia nella vita’. Perchè è proprio così! Se vogliono raggiungere un obiettivo devono metterci tutte le loro forze e non affidarsi al caso, sarebbe una speranza quasi inutile. Ma quali sono questi segni?

Al primo posto in assoluto inseriamo lo Scorpione. Rispetto agli altri è quello che deve conquistare ogni cosa da solo e non deve pensare di chiedere aiuto a nessuno di astratto. Essendo molto combattente questo non è un problema perchè quando punta ad arrivare a quel traguardo ci riesce sempre con le sue forze. La Vergine quando è toccata dalla sfortuna cade completamente in un buco nero. Le persone nate sotto questo segno sono perfezioniste e attente ai minimi dettagli quindi quando ci sono quegli imprevisti vanno nel panico totale.

Il Cancro è molto insicuro e se succede qualcosa di inaspettato tende sempre a drammatizzare, come quando parliamo di quelle persone che si piangono addosso. Questo succede in un primo momento, ma cercano poi di allontanare la sfortuna e fare il possibile per far sì che tutto torni in ordine. Anche il Capricorno è da inserire tra gli sfortunati ma è così consapevole di esserlo che non si affida mai alla fortuna. Sa che se deve portare a termine qualcosa lo deve fare da solo senza pensare che un aiuto scenda da qualche parte. L’Acquario sa adattarsi a quello che arriva e quindi anche quando la sfortuna bussa alla sua porta è capace di affrontarla ma soprattutto scacciarla. All’ultimo posto tra i segni più sfortunati c’è il Sagittario che raramente ne sono toccati. La fortuna tende ad andare nella sua direzione e sa bene come sfruttarla.