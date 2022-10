Con loro avrai una spalla su cui piangere e su di loro puoi sempre contare: quali sono i segni zodiacali più generosi.

I segni dello zodiaco sono diversi, si differenziano per le caratteristiche che gli vengono assegnate. Possiamo fare tante classifiche, formando il gruppo dei più folli, quello dei più buoni, i più forti e determinati, i più sensibili e così via. Questo però non vuol dire che tutte le persone nate sotto lo stesso segno siano uguali. Naturalmente ognuno ha la propria personalità che si distingue da quella di un’altra persona anche se sono dello stesso segno.

Infatti si parla di predisposizione caratteriale. Per esempio si dice che tra quelli più combattenti, che non si arrendono davanti a niente c’è lo Scorpione. Vanno avanti per la strada che si sono fissati di fare e se trovano davanti delle difficoltà, anche si si tratta di prepotenza, sanno cosa fare e come affrontare la situazione.

Un altro gruppo importante da mettere in primo piano è quello dei più generosi. Ce ne sono diversi e sono quelli che tendono sempre una mano agli altri. Su di loro puoi sempre contare: scopriamo quali sono.

Con loro avrai sempre una spalla su cui piangere e puoi sempre chiedere aiuto: sono i segni più generosi

Ogni segno si distingue per delle caratteristiche, come tutte le persone non sono uguali. E’ questo che rende il mondo vario e bello. Ci sono però delle peculiarità che per predisposizione caratteriale appartengono solo a quel segno, che sia la sensibilità, la forza o la generosità. Ecco, vogliamo concentrare l’attenzione su quest’ultima caratteristica: sapete quali sono i segni più generosi dello zodiaco? Ce ne sono alcuni.

Possiamo mettere al primo posto i Pesci. E’ quello più sensibile e se deve dare una mano non si tira mai indietro. Non vogliono mai ferire, anche se si tratta di persone che non conoscono. Sono pronti a dare aiuto e a poggiare la spalla agli altri. Anche se si trova di fronte a qualcuno che non merita non gli voltano le spalle. Le persone Scorpione aiutano solo in determinate situazioni e in particolare offrono la mano a coloro che ne hanno bisogno. Per alcuni non sembrano essere generosi, ma se sapete stargli accanto lo scoprirete.

Puoi sempre contare anche sulla Bilancia. Questo è un segno che tende a non mostrare questo lato del suo carattere. Lo fa solo in certe circostanze. E’ pronto a dare consigli e ad aiutare chi è al suo fianco. Infine c’è il segno della Vergine. Non sembra perchè tendono a nascondersi ma sono molto generosi, soprattutto con le persone che si trovano nella sua vita. Non amano i gesti di affetto e le carezze e lo dimostrano in un altro modo.