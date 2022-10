Noterai subito la brutta sorpresa in bolletta con l’arrivo dell’ora solare: cosa devi aspettarti

È subentrata da poche ore l’ora solare, ma già c’è una brutta sorpresa in bolletta ad attenderci: cosa dobbiamo aspettarci.

È arrivato il momento dell’anno preferito da tutti i dormiglioni o da chi è solito andare a dormire tardi la sera: impostare l’ora solare. Nella notte tra Sabato 29 Ottobre e Domenica 30 Ottobre, infatti, tutti gli italiani hanno impostato sui loro telefoni cellulari un’ora avanti. Questo significa che se, fino a questo momento, eravate soliti svegliarvi alle 6 di mattina, da ieri avete la possibilità di dormire in più. Bellissimo, non credete?

Se da una parte, quindi, c’è tanto entusiasmo per l’ora in più che ci si può concedere sotto le coperte, dall’altra non si può fare a meno di notare di quanto quest’ora avanti possa comportare delle grosse conseguenze. Se, infatti, siete delle persone che risentono fisicamente di qualsiasi tipo di cambiamento o di spostamento, non possiamo affatto nascondervi che questo cambio orario potrebbe portarvi qualche piccolo scompenso. Che sia una semplicissima insonnia o anche un innocente mal di testa, le conseguenze fisiche possono essere piuttosto ‘pesanti’. E non è finita qui. C’è anche un altro effetto che quest’ora in più porta e, senza alcun dubbio, questa vi lascerà davvero senza parole!

Quali sono le conseguenze dell’ora solare in bolletta?

Seppure l’ora in più sia tanto desiderata da tutti quelli che si svegliano la mattina presto e nel fine settimana, invece, hanno la possibilità di riposare un po’ di più, c’è da dire che l’ora solare ha – come tutte le cose – anche i suoi ‘contro’. Aggiungere 60 minuti in avanti, infatti, significa che l’alba arriva decisamente in ritardo rispetto al solito, ma anche che si fa buio più presto rispetto all’orario consueto. Questo, quindi, comporta un’unica conseguenza: l’aumento dell’energia elettrica in bolletta. Nelle case di tutti gli italiani, infatti, le luci si accendono molto più presto e restano accese per più ore rispetto al solito, comportando quindi un aumento dei costi. Che cosa fare, quindi? Purtroppo, rimediare a questo è davvero impossibile!

Trovare una soluzione all’aumento dell’energia elettrica in bolletta per via dell’ora solare, è davvero impossibile. Le luci, soprattutto quando si fa più buio, sono necessarie all’interno di una casa o, addirittura, all’interno di un ufficio o attività commerciale. Per ‘compensare’ questo abuso, però, possiamo consigliare di eliminare qualche brutto abitudine, soprattutto quando si è tra le quattro mura della propria casa. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato quale sia il ‘brutto’ comportamento che un po’ tutti abbiamo e che, senza alcun dubbio, comporta un aumento in bolletta.

In attesa di scoprire se il bonus di cui vi abbiamo recentemente parlato andrà in porto oppure no, vi consigliamo di tenere a mente alcune accortezze per evitare un esubero in bolletta.